Grote onderwatervlieger wekt duurzame maanenergie op

Het Zweedse bedrijf Minesto wekt, op basis van de getijden, duurzame maanenergie op met een soort onderzeeër. Het vernieuwde model is geïnstalleerd bij de Faeröereilanden en kan zo’n duizend huishoudens van stroom voorzien.

Duurzaam energie opwekken kan bijvoorbeeld met behulp van de zon en de wind. Het nadeel van deze methoden is dat ze weersafhankelijk zijn. Getijdenenergie – ook wel maanenergie genoemd – is daarentegen elke dag op te wekken en is zelfs goed voorspelbaar. Het verkrijgen van energie uit de zee wordt door veel bedrijven al toegepast. Zo ook door de startup Minesto met het vernieuwde Dragon-model, waarvan de eerste sinds kort in bedrijf is.

Getijdenstroom

Het Zweedse bedrijf wekt koolstofvrije stroom op. De ‘Dragon 12’ is hun nieuwste ontwerp en is met 1,2 megawatt twaalf keer zo krachtig als zijn voorganger, ‘Dragon 4’. Het nieuwe model lijkt op een onderzeeër, zeppelin en een grote vlieger in één.

De Dragon 12 ligt in de zee, net onder het wateroppervlak. Met een sterke kabel wordt hij enigszins op zijn plek gehouden. Maar niet helemaal, hij vaart namelijk in achtjes rond door een klein motortje. Het water doet daarna het meeste werk: de oceaan- en de getijdenstromingen zorgen ervoor dat de dragon blijft varen. De achtvorm maakt dat hij steeds meer versnelt, net als een vlieger in de lucht die wordt opgeslokt in de wind. De gewonnen energie gaat vervolgens via de kabel naar het stroomnetwerk.

Alleen als de Dragon 12 energie opwekt uit getijdenstromingen spreken we van maanenergie. Andere zeestromingen worden namelijk niet veroorzaakt door de maan.

Faeröereilanden

De Dragon 12 is onlangs ingezet bij de Faeröereilanden, een eilandengroep in de noordelijke Atlantische Oceaan in de driehoek Schotland-Noorwegen-IJsland. Deze plek biedt namelijk de ideale condities: in de smalle kanalen tussen de eilanden stroomt het water sneller dan gemiddeld. En hoe sneller de waterstroom, des te meer energie wordt gewonnen.

Martin Edlund, de CEO van Minesto, noemt het een belangrijke mijlpaal. “De Dragon 12 is ontzettend krachtig en effectief. Hij levert precies zoveel energie op als van tevoren werd verwacht, namelijk voor zo’n duizend huishoudens.” De opschaling zorgt voor flinke competitie voor andere getijdenenergiecentrales.

Dragon 4 (links) naast de Dragon 12 (rechts). Beeld: © Minesto.

