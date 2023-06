Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: huurlingenlegers, belangrijk koolstofmolecuul, en nieuwe zwaartekrachtgolven.

De Wagner Group en nog vijf machtige huurlingenlegers

De Wagner Group beveiligt een konvooi met de president van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Beeld: Clément Di Roma/VOA.

De Wagner Group, een huurlingenleger dat altijd warme banden had met de Russische overheid, veroverde zaterdag de Russische stad Rostov en rukte met een gewapend konvooi naar Moskou. Binnen 24 uur was de opstand voorbij en keerde Wagner terug om naar eigen zeggen te voorkomen dat er Russisch bloed zou vloeien.

De Wagner Group is een privaat militair bedrijf dat sinds zijn oprichting in 2014 onder leiding staat van Yevgeny Prigozhin. Het bedrijf speelt een belangrijke rol in de invasie van Oekraïne. Maar Prigozhin beticht de minister van Defensie, Sergei Shoigu, al maanden van incompetentie. Vrijdag beschuldigde hij strijdkrachten die onder Shoigu’s bevel staan van het aanvallen van Wagner-kampen en het doden van “een groot aantal van onze kameraden”.

Private militaire bedrijven, zoals de Wagner Group, zijn door overheden of organisaties in te huren voor beveiligingstaken, zoals het beveiligen van ambassades of voor militaire operaties in crisisgebieden. Vooral de Amerikaanse overheid maakt gebruikt van huurlegers omdat het vaak goedkoper is dan het inzetten van eigen troepen. Het komt zelden voor dat deze bedrijven uit eigen ideologie operaties uitvoeren, zoals de Wagner Group nu wel heeft gedaan.

Hoe groot het huurleger van Prigozhin is, is niet precies bekend. De United States National Security Council meldde in december dat de Wagner Group meer dan 50.000 mensen in dienst heeft. Een groot deel daarvan zou zijn gerekruteerd uit gevangenissen. Dat is opvallend, want meestal rekruteren private militaire bedrijven juist oud-militairen en oud-politieagenten.

James Webb ontdekt belangrijk koolstofmolecuul

Even terug naar de natuurkundelessen van de middelbare school. Koolstof heeft vier vrije elektronen in de buitenste schil zitten. Dit stelt het element in staat om een grote variatie aan stabiele, complexe verbindingen te vormen, met onder meer zuurstof en waterstof. Vanwege deze eigenschap is koolstof een van de basiselementen van al het aardse leven.

In de jaren zeventig voorspelden wetenschappers dat er een koolwaterstof aanwezig moest zijn in het heelal, methylkation (CH3+) of methenium genoemd, die hier een belangrijke rol zou spelen in de vorming van complexe verbindingen. En een internationaal team van wetenschappers wist dit koolstofmolecuul onlangs, met behulp van de James Webb Space Telescope, waar te nemen.

Sterke aanwijzingen gezien voor nieuwe soort zwaartekrachtgolven

Illustratie: Danielle Futselaar/MPIfR

Een ontdekking mag het nog niet heten, maar verschillende internationale teams zien ‘sterke aanwijzingen’ voor het bestaan van zwaartekrachtgolven met een veel lagere frequentie dan tot nu toe zijn waargenomen. Die zouden zijn voortgebracht door superzware zwarte gaten die om elkaar heen cirkelen.

