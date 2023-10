Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: de motor van de toekomst, de beste natuurfoto’s van 2023, en Gaia doet indrukwekkende bevindingen.

De Amerikaanse arbeidsmarkteconoom en historica Claudia Goldin (77) van de universiteit van Harvard ontvangt dit jaar de Nobelprijs voor Economie, of beter: de Prijs van de Zweedse Rijksbank voor Economische Wetenschappen ter nagedachtenis aan Alfred Nobel. Goldin doet onderzoek naar vrouwen op de arbeidsmarkt en de loonkloof.

AI-aangedreven motor wordt levenslange metgezel

Beeld: Yamaha.

Technisch gezien hebben motoren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Sinds de Duitse uitvinders Gottlieb Daimler en Wilhelm Maybach in 1885 de eerste echte motorfiets, de Daimler Reitwagen, presenteerden is er van alles veranderd, maar als het aan Yamaha ligt, staat er nog een flinke revolutie op stapel. Binnenkort presenteert het Japanse bedrijf namelijk de Motoroid 2, de – uiteraard elektrische – visie voor de toekomst.

En die gaat er zo uitzien

Wildlife Photographer of the Year: dit zijn de winnaars

© Laurent Ballesta/Wildlife Photographer of the Year.

Al 59 jaar organiseert het Natural History Museum in Londen de Wildlife Photographer of the Year-competitie. Fotografen van over de hele wereld mogen hun foto’s van wilde dieren insturen en dit jaar leverde dat in 49.957 inzendingen op. Een internationale jury van professionele natuurfotografen beoordeelde die foto’s.

En dit jaar roept de jury de Franse onderwaterfotograaf en mariene bioloog Laurent Ballesta uit tot de absolute winnaar. Hij maakte een bijna sprookjesachtig beeld van een degenkrab die vergezeld wordt door een drietal gouden makrelen.

De degenkrab is een enorm oude diersoort die al meer dan 100 miljoen jaar bestaat. Maar de laatste tijd wordt de soort geconfronteerd met vernietigingen van zijn leefgebied en overbevissing. Degenkrabben worden gegeten maar hun blauwe bloed wordt ook gebruikt voor de ontwikkeling van vaccins.

Bekijk de andere winnaars

Ruimtetelescoop Gaia doet indrukwekkende bevindingen

Beeld: ESA/ATG medialab | ESO/S. Brunier.

Alle sterren die je met het blote oog aan de hemel kunt zien, liggen binnen een afstand van een paar honderd lichtjaar. Ze zijn zo helder dat ze voor wetenschappers goed te onderzoeken zijn. Maar als we verder kijken dan dat, wordt het een ander verhaal. Van maar weinig sterren voorbij pakweg 300 lichtjaar hebben we een nauwkeurige afstandsbepaling, laat staan van sterren aan de andere kant van de Melkweg, die een diameter heeft van zo’n 100.000 lichtjaar.

Om alle sterren en planeten van de Melkweg in kaart te brengen, schoot de ESA eind 2013 Gaia de ruimte in. Drie jaar later presenteerde het Europese ruimtevaartagentschap de eerste bevindingen van de telescoop. Inmiddels is er al drie keer zo’n grote dataset vrijgegeven.

En deze week kwam de ESA met een aantal nieuwe tussentijdse resultaten