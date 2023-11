Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: eicellen in de ruimte, een superefficiënte krachtcentrale, en hebben we een vrije wil?

Wetenschappers stuurden bevruchte eicellen de ruimte in

Muizencellen die werden gekweekt aan boord van het ISS.

De NASA heeft plannen om een permanente maanbasis te bouwen en er wordt ook al gesproken over een basis op Mars. Als we willen dat zo’n kolonie echt op eigen benen kan staan, zullen mensen zich daar op termijn ook moeten gaan voortplanten. Maar wat voor risico’s zijn er verbonden aan verwekt en geboren worden op een andere planeet? In KIJK 6-7-2023 lees je daar alles over. Maar Japanse wetenschappers hebben nu een nieuw experiment afgerond. Ze stuurden bevruchte eicellen van muizen naar het ISS. Het doel: het effect van zero gravity op de eerste celdelingen bestuderen.

Dit was het effect

Hebben we een vrije wil? Hersenwetenschappers zeggen van niet

Beeld: Shutterstock, Bewerking: Bert Van Den Broek/IDETIF.

Je kiest ’s ochtends wat je aantrekt en wat je op je brood smeert, op het werk beslis je met welke klus je begint en ’s avonds hak je misschien nog even de knoop door waar de volgende vakantie heengaat. We rollen dagelijks van keuzemoment naar keuzemoment, maar kiezen we wel écht?

Vrije wil is een illusie, hoorden we de afgelopen jaren vanuit de hoek van de hersenwetenschappen. We dénken dat we bewuste keuzes maken, maar ondertussen beslist het onbewuste brein lekker op de automatische piloot. Wacht even, zeggen anderen, het een sluit het ander niet uit. In hoeverre hebben we een vrije wil? En zal de wetenschap daar ooit echt antwoord op kunnen geven?

Lees het hier

Proef met superefficiënte CO2-krachtcentrale bijna van start

Beeld: SWRI.

Wereldwijd wordt veruit de meeste elektriciteit nog steeds opgewekt met stoomturbines. STEP kan dat beter.

En dat werkt zo