Proef met superefficiënte CO2-krachtcentrale bijna van start

Wereldwijd wordt veruit de meeste elektriciteit nog steeds opgewekt met stoomturbines. STEP kan dat beter.

De afkorting staat voor Supercritical Transformational Electric Power. Op basis van dat idee werd er door Southwest Research Institute (SwRI), GTI Energy, GE Vernova, en het U.S. Department of Energy een proefcentrale uit de grond gestampt en de lintjes voor de ingebruikname zijn zojuist doorgeknipt. Kosten 155 miljoen dollar (147 miljoen euro) en wat de ontwikkelaars betreft een mooie belofte voor de toekomst.

Kritische Derksen

STEP werkt op basis van superkritische kooldioxide. CO 2 gaat al ‘Johan Derksen’ als de temperatuur en druk respectievelijk hoger zijn dan ongeveer 31 °C en 74 bar. Als dat gebeurt, gedraagt het zich niet meer als een gas of een vloeistof, maar als een gas met de dichtheid van een vloeistof. Daarmee is het veel efficiënter dan stoom en kun je 10 keer kleinere turbines inzetten. De CO 2 blijft daarbij uiteraard in het gesloten systeem en is steeds opnieuw te gebruiken.

Bureaucentrale

Dat heeft weer tot gevolg dat zo’n energiecentrale met dezelfde hoeveelheid energie (bijvoorbeeld uit kolen of gas) veel meer stroom kan produceren en dat daarbij de CO 2 -uitstoot per eenheid veel lager wordt. Eén STEP-turbine heeft zo ongeveer het formaat van een gemiddeld kantoorbureau (foto hierboven) en kan maar liefst 10 megawatt opwekken. Dat is dan weer genoeg voor zo’n 10.000 huishoudens. Meer elektriciteit produceren is dan een kwestie van meer turbines en doordat die zo klein zijn, is zo’n centrale makkelijker op te schalen.

Bovendien zijn de ‘kooldioxideturbines’ ook vlotter op te starten (2 minuten tegen minimaal een halfuur voor stoomturbines), zodat ze sneller kunnen reageren als de vraag op het stroomnet verandert.

Omdenken

Maar zover is het nog niet. De proefcentrale wordt de komende maanden verder afgebouwd en zou ergens in 2024 in bedrijf kunnen worden gesteld. En dan kan de zoektocht beginnen naar manieren om de prestaties van de nieuwe technologie steeds verder op te schroeven. Adam Hamilton, president en CEO van SwRI, heeft er uiteraard alle vertrouwen in. “STEP zal ongetwijfeld de manier veranderen waarop we over energieopwekking denken”, zegt hij.

Bronnen: SWRI, New Atlas

Beeld: SWRI