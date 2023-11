Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: schimmels vallen wormen aan, mysterie van dubbele maankrater opgelost, en bonobo’s helpen onbekenden.

Sommige schimmels vangen en eten wormen

De door de schimmel gezette wormenvallen gloeien groen. Beeld: Hung-Che Lin.

Als je brood maar lang genoeg laat liggen, groeit er vanzelf schimmel op. Maar wist je dat er ook veel schimmelsoorten zijn die maar wat graag een worm vangen en verorberen? Onderzoekers van het Academia Sinica in Taiwan hebben nu de moleculaire mechanismen hiervan ontdekt.

Lees meer

Mysterie van de dubbele maankrater opgelost

Beeld: NASA.

Het komt wel vaker voor dat delen van ruimtevaartuigen op de maan neerstorten. Dat gebeurde bijvoorbeeld met raketboosters van verschillende Amerikaanse Apollo-missies. Maar een crash op 4 maart 2022 was wel een aparte. Het mysterieuze object, WE0913A genaamd, liet namelijk een opmerkelijke dubbele krater achter op het maanoppervlak. Aanvankelijk werd vermoed dat die was veroorzaakt door een SpaceX Falcon 9-raket en later dat het om een Chinese boosterraket zou gaan. China ontkende echter elke betrokkenheid.

De Amerikanen zijn er nu over uit

Bijzonder: bonobo’s delen hun voedsel met onbekende soortgenoten

Mensen helpen regelmatig andere mensen buiten hun familie of vriendengroep, zonder dat er gegarandeerd een wederdienst voor in de plaats staat. Volgens wetenschappers is de mens de enige diersoort die dit zogenoemde prosociale gedrag richting onbekenden vertoont, zelfs de nauw verwante chimpansee doet er niet aan. Onderzoekers van onder andere de Harvard Universiteit schrijven nu in het vakblad Science dat het gedrag toch niet uniek is: bonobo’s doen iets vergelijkbaars.

Volgens cognitief psycholoog Mariska Kret is dit een belangrijke studie