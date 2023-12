Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: duurzaam vliegen, koppen verandert je brein, en prehistorische vrouw overleefde twee schedeloperaties.

Is duurzame brandstof de oplossing voor de enorme uitstoot van vliegtuigen?

Een Boeing 787-9 Dreamliner van luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic was volgetankt met 50 ton SAF en vloog van Londen naar New York. Beeld: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images.

Dinsdagmiddag vertrok er een Boeing 787-9 Dreamliner van Londen naar New York. Normaal niks bijzonders, maar bij deze vlucht gebruikte het grote passagierstoestel enkel ‘duurzame’ brandstof. En dat is een primeur. Zogenoemde Sustainable Aviation Fuels (SAF) worden al langer gebruikt, maar dan in kleine hoeveelheden gemixt door het traditionele kerosine. Het is voor het eerst dat een groot toestel op 100 procent SAF de oceaan oversteekt. De luchtvaartindustrie ziet deze duurzamere brandstof als oplossing voor de grote ecologische voetafdruk van vliegtuigen.

Maar hoe duurzaam is SAF echt?

Nieuwe theorie: alles in het heelal verdampt langzaam – ook mensen

Dat zwarte gaten verdampen door zogenoemde hawkingstraling af te geven, is redelijk algemeen geaccepteerd. Maar zou dat ook kunnen gelden voor alledaagsere objecten, zoals sterren, planeten en mensen? Beeld: Efes Kitap/Pixabay.

Natuur- en sterrenkundigen bedenken de gekste dingen bij hun pogingen om de kosmos beter te begrijpen. In deze rubriek elke maand een mooi voorbeeld. Ditmaal: verdampt op extreem lange termijn werkelijk alles in het heelal?

Lees het hier

Veelvuldig koppen verandert je breinstructuur en hersenprestaties

Beeld: Carlo Bruil Fotografie.

Hoewel de wetenschap het nog niet 100 procent zeker weet, duikt er steeds meer bewijs op dat een voetbal koppen schadelijk is voor de hersenen. En daar komt nu weer extra bewijs bij: tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological Society of North America vertelden wetenschappers dat regelmatig koppen leidt tot een meetbare achteruitgang in de structuur en functie van de hersenen.

Lees meer

4500 jaar geleden overleefde een vrouw twee schedeloperaties

Een vrouw uit de Kopertijd onderging twee afzonderlijke chirurgische ingrepen die twee overlappende gaten in haar schedel achterlieten. Beeld: Sonia Díaz-Navarro et al.

Spaanse wetenschappers hebben skeletresten gevonden van een vrouw uit de Kopertijd (in Spanje tussen 3300 en 2200 voor Christus). In haar schedel zaten twee gaten die volgens de onderzoekers het resultaat zijn van schedeltrepanatie, een chirurgische ingreep.

Gebeurde zulke operaties vaker?