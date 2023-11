Is duurzame brandstof de oplossing voor de enorme uitstoot van vliegtuigen?

Een Boeing 787-9 Dreamliner van luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic was volgetankt met 50 ton SAF en vloog van Londen naar New York.

Dinsdag vloog er voor het eerst een vliegtuig met enkel duurzame brandstof over de Atlantische oceaan. Hoe duurzaam is dat?

Dinsdagmiddag vertrok er een Boeing 787-9 Dreamliner van Londen naar New York. Normaal niks bijzonders, maar bij deze vlucht gebruikte het grote passagierstoestel enkel ‘duurzame’ brandstof. En dat is een primeur. Zogenoemde Sustainable Aviation Fuels (SAF) worden al langer gebruikt, maar dan in kleine hoeveelheden gemixt door het traditionele kerosine. Het is voor het eerst dat een groot toestel op 100 procent SAF de oceaan oversteekt. De luchtvaartindustrie ziet deze duurzamere brandstof als oplossing voor de grote ecologische voetafdruk van vliegtuigen. Maar hoe duurzaam is SAF echt?

Lees ook:

Wondermiddel?

SAF is een brede term voor allerlei brandstoffen die beter zijn voor het milieu. Ze worden bijvoorbeeld gemaakt van grondstoffen die anders zouden worden weggegooid, zoals frituurvet, landbouwresten en gemeentelijk afval. Ook synthetische kerosine valt eronder. Dat is kerosine die gemaakt is van waterstof en afgevangen CO 2 . De luchtvaartindustrie claimt dat SAF tot wel 70 procent minder broeikasgassen uitstoot.

Klinkt als een wondermiddel, toch wordt het nog niet veel gebruikt. Volgens de International Energy Agency is slechts 0,1 procent van de gebruikte luchtvaartbrandstof een SAF. Dat komt vooral doordat de duurzame brandstof een stuk duurder is dan kerosine. Ook is het nu nog niet toegestaan om een mix van meer dan 50 procent SAF te gebruiken, omdat pure SAF soms nog technische problemen veroorzaakt.

Vraag hoger dan aanbod

Maar vluchten als die van afgelopen dinsdag laten zien dat vliegen met 100 procent SAF wel degelijk veilig kan. Volgens de luchtvaartindustrie bewijs dat deze duurzame brandstoffen het uitstootprobleem gaan oplossen.

Niet iedereen heeft daar evenveel vertrouwen in. De vraag naar SAF is momenteel vele malen hoger dan het aanbod. Greenpeace vreest zelfs dat de productie nooit hoog genoeg gaat worden. Volgens de milieuorganisatie is minder vliegen de enige oplossing.

Er zijn meer experts die daar zo over denken. “We kunnen het merendeel van onze brandstofbehoefte niet op deze manier produceren, simpelweg omdat we daar niet de grondstoffen voor hebben”, zei Guy Gratton, een Engelse hoogleraar luchtvaart en milieu, tegen de BBC. “En al zou je die grondstoffen wel hebben, zijn deze brandstoffen nog niet echt ‘netto nul’.” Dat betekent volgens de hoogleraar niet dat de luchtvaartindustrie niet moet investeren in SAF. “Je moet de brandstoffen zien als een opstapje naar toekomstige, écht duurzame alternatieven.”

Bronnen: BBC, VRT, Change.Inc

Beeld: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images