Het beste wetenschapsnieuws van deze week

Ruim 30 procent van de wetenschappers in Nederland wordt bedreigd

Hatelijke opmerkingen, bedreigingen en intimidaties: wetenschappers krijgen er steeds vaker mee te maken. Om scherp te krijgen hoe groot het probleem in Nederland is én welke impact dit heeft, verspreidde KIJK een enquête onder Nederlandse onderzoekers. Niet alleen binnen ‘omstreden vakgebieden’ als virologie en klimaatwetenschappen, maar onder een zo breed mogelijke groep. Samen met strategisch onderzoeksbureau Markteffect stelde de redactie een vragenlijst op.

Betavolt belooft batterij die 50 jaar stroom levert – zonder op te laden

Mobiele telefoons en hun krachtbronnen hebben in de loop der jaren een enorme groei meegemaakt. Moest ook wel, want grotere schermen, gps en steeds meer stroom vretende apps trekken een zware wissel op de batterij. Toch ontkom je er niet aan dat je met nog een paar procent te gaan op zoek moet naar een oplader. Het Chinese Betavolt New Energy Technology belooft nu een nucleaire batterij die dat probleem oplost.

Geheugenverlies in muizen hersteld

Rugby, of American football, is een ruige sport. Menig college student die eraan doet krijgt nogal wat klappen op het hoofd te verwerken, gemiddeld zo’n 21 per week. Hoewel elke klap relatief mild is te noemen – boksers worden vaak harder geraakt – brengen de tikken toch het risico van geheugenverlies met zich mee. Wetenschappers van onder meer Georgetown University Medical Center hebben daar nu mogelijk wat op gevonden. In muizen waren ze in staat een verloren geraakte herinnering te herstellen.

