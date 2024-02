Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: het vliegtuig van de vermiste Earhart is misschien terecht, voor het eerst een pasgeboren witte haai gezien, en 7 vragen over de oerknal beantwoord.

Is het vliegtuig van de vermiste vliegenier Amelia Earhart gevonden?

Amelia Earhart poseert voor haar Lockheed Model 10 Electra, een omgebouwd verkeerstoestel dat normaal tien passagiers en twee bemanningsleden kon vervoeren. © Popperfoto/Getty Images

Er zijn al heel wat pogingen gedaan om te achterhalen wat er nu eigenlijk met vliegenier Amelia Earhart is gebeurd. Earhart vertrok op 1 juni 1937 met navigator Fred Noonan naast zich vanuit Miami richting de Atlantische Oceaan. De recordpoging om als eerste vrouw rond de wereld te vliegen verliep volgens plan, maar na ruim 35.000 kilometer raakten ze in de problemen. Met nog 11.265 kilometer te gaan, verloren ze tijdens de vlucht tussen Lae in Nieuw-Guinea en Howland Island radiocontact en verdwenen. Vanaf dat moment is er in de regio regelmatig gezocht naar het wrak van de Lockheed Electra 10E, maar tot op heden zonder resultaat.

Tony Romeo, zelf piloot en voormalig inlichtingenofficier bij de Amerikaanse luchtmacht, denkt dat hij misschien een belangrijke aanwijzing heeft gevonden.

Lees meer

Voor het eerst een pasgeboren witte haai in het wild gezien

Beeld: Carlos Gauna/The Malibu Artist.

De witte haai is misschien wel de bekendste haai die er is. Maar ondanks die populariteit is er maar weinig bekend over ’s werelds grootste roofvis. Zo is er bijvoorbeeld nog nooit een babyhaai in het wild gezien, tenminste, tot nu toe.

Lees verder

In den beginne… 7 vragen over de oerknal

Foto: NASA/ESA/CSA/STScI/Webb ERO Production Team

Volgens kosmologen heeft ons heelal niet altijd bestaan, maar werd het miljarden jaren geleden ‘geboren’. Wat weten we van dat cruciale moment en wat daarop volgde?

Lees het hier