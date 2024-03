Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: de zwartste bladzijde uit onze geschiedenis, welk coronavaccin was het best, en een record met een ‘geluidslaser’.

‘Collaboratie WO II: de zwartste bladzijde uit de geschiedenis’

Beeld: NIOD/Wikimedia Commons.

De rol van Jodenjagers en andere collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog: dat is de zwartste bladzijde uit de geschiedenis van Lage Landen. Dat blijkt uit een peiling op deze website, naar aanleiding van het dossier ‘zwarte bladzijden’ in KIJK Geschiedenis 1/2024.

Welk coronavaccin werkte het best?

Beeld: Chairman of the Joint Chiefs of Staff/CC BY 2.0.

Vier jaar geleden kondigde de overheid de eerste coronamaatregelen aan. Maatregelen zoals lockdowns en mondkampjes moesten de pandemie beteugelen totdat de coronavaccins ons zouden redden uit de COVID-nachtmerrie. Op 6 januari 2021 was het eindelijk zover en werd de eerste prik in Nederland gezet.

Die eerste prik was met het mRNA-vaccin van Pfizer-BioNTech, in de maanden daarna volgden er nog meer varianten, zoals Moderna, AstraZeneca en Janssen. Welk coronavaccin bleek achteraf de beste?

Nieuwe ‘geluidslaser’ is de krachtigste ooit

Beeld: MR.Cole_Photographer/Getty Images.

Je weet misschien wel dat licht uit deeltjes bestaat die fotonen heten. Maar de kans is groot dat je niet weet dat geluid ook uit een soort deeltjes bestaat, genaamd fononen (goed, het zijn geen echte deeltjes, maar quasideeltjes). Wetenschappers gebruiken die al tientallen jaren in ‘fononlasers’, die deze geluidsdeeltjes in een smalle gefocuste straal uitzenden, vergelijkbaar met hoe optische lasers fotonen uitstralen. Ze zijn alleen nog te zwak om echt nuttig te zijn.

Maar onderzoekers van onder meer de Hunan Normal University in China hebben nu de felste fononlaser ooit gemaakt: duizend keer feller dan zijn voorgangers

