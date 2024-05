Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: toch lood in haar van Beethoven, nieuw anti-dronewapen, en vogelgriepvirus in koeien.

Beethoven werd toch wel ziek en doof door loodvergiftiging

Beeld: Joseph Karl Stieler/Wikimedia.

Dat Beethoven een loodvergiftiging had was een aantal jaar geleden ontkracht. Maar volgens nieuwe bewijzen klopt het toch wel. Hoewel het niet de (enige) doodsoorzaak was.

Nieuw anti-dronewapen van VK kost slechts 12 cent per schot

Drones worden steeds goedkoper en daardoor ook steeds populairder in oorlogsgebieden. De geavanceerde raketten die deze apparaten moeten uitschakelen zijn vaak vele malen duurder. Drones zijn er bijvoorbeeld al vanaf enkele duizenden euro’s, terwijl verdedigingsraketten al gauw honderdduizenden of zelfs miljoenen euro’s kosten. Landen zijn daarom naarstig op zoek naar goedkopere alternatieven.

Rauwe melk populair na ontdekking vogelgriep in koeien

Beeld: Simon Skafar/Getty Images.

Eind maart bevestigden de Verenigde Staten dat een aantal melkkoeien besmet is geraakt met het vogelgriepvirus (H5N1). Inmiddels, zo meldt EenVandaag deze week, gaat het om tientallen koeien in negen Amerikaanse staten. In de melk van deze dieren hebben wetenschappers ook stukjes van het virus gevonden; een paar boerderijkatten zijn overleden na het drinken ervan.

Wetenschappers waarschuwen consumenten dan ook om geen ongepasteuriseerde melk naar achteren te klokken. Desondanks is de wekelijkse verkoop van rauwe melk sinds eind maart met 21 procent gestegen, zo blijkt uit nieuwe data van marktonderzoeksbureau NielsenIQ die PBS Newshour onlangs naar buiten bracht.

Waarom?