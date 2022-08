‘Honden huilen bij hereniging met baasje’

Wanneer honden hun eigenaar weer zien, laten ze een traantje van blijdschap. Dat suggereert althans nieuw onderzoek.

Een hond en zijn baasje hebben een speciale band met elkaar. Sommige hondeneigenaren beweren zelfs dat hun viervoeter dezelfde emoties kennen als mensen. Misschien hebben ze daar wel een beetje gelijk in. Een Japans onderzoeksteam, onder leiding van Takefumi Kikusui, heeft namelijk bewijs gevonden waaruit blijkt dat honden meer traanvocht produceren bij hereniging met hun baasje.

Knuffelhormoon

Zes jaar geleden kreeg de poedel van Kikusui puppy’s. Het viel de onderzoeker op dat de moederhond tijdens het voeden van de kleintjes natte ogen kregen. Kon dit te maken hebben met het ‘knuffelhormoon’ oxytocine? Dit speelt bij mensen een grote rol bij sociale interacties en gevoelens van plezier. Het hormoon is nodig voor een goede band tussen moeder en kind en voor langdurige vriendschappen en seksuele relaties.

Kikusui was benieuwd of het hormoon ook een rol speelt bij de band tussen mens en hond. Hij en zijn collega’s ontwierpen een experiment waarbij de hoeveelheid traanvocht werd gemeten in verschillende situaties.

Kunstmatige tranen

Achttien honden en hun baasjes deden mee aan het onderzoek. De viervoeters werden vijf tot zeven uur lang gescheiden van hun eigenaar. Daarna volgde het weerzien. De hoeveelheid tranen die opwelde in de ogen van de dieren nam aanzienlijk toe. Kwam er in plaats van de eigenaar een vreemde de kamer binnen, dan gebeurde dit niet.

In een ander experiment dienden de onderzoekers synthetisch oxytocine toe aan de ogen van de honden. De honden gingen daar inderdaad van huilen, wat bevestigde dat het hormoon de traanklieren in werking stelde.

Kikusui en zijn team lieten in een laatste experiment de baasjes foto’s zien van honden mét en zonder kunstmatige tranen in hun ogen. De hondeneigenaren reageerden – niet verrassend – het meest positief op de ‘huilende’ honden.

Droomwensen

De resultaten laten zien dat het ‘huilen’ een grote rol speelt bij de band tussen een hond en zijn baasje (en dat oxytocine daar de reden voor is). Dat is op zich niet zo verassend, stelt gedragsbioloog Claudia Vinke van de Universiteit Utrecht. “Honden hebben sowieso traanproductie, dat onder andere helpt tegen infecties, en bij sociale diersoorten zoals de hond kun je ook vermoeden dat tranen andere functies kunnen hebben of in andere contexten worden geproduceerd.”

Maar ze is wel kritisch op de interpretatie van de onderzoekers. “De emotionele opwinding waarbij tranen opwellen kan zowel van een positieve als een negatieve emotie zijn. Het onderzoeksteam zit heel erg te ‘droomwensen’ op de positieve aspecten. Dat snap ik, want hoe mooi is het dat je hond tranen van blijdschap heeft als hij jou weer ziet? Maar we moeten wel oppassen voor het verkeerd interpreteren van resultaten en anthropomorfiseren.” Met dat laatste doelt Vinke op het vaak ten onrechte toekennen van menselijke eigenschappen aan dieren. Iets waar veel huisdierbaasjes een handje van hebben.

