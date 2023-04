KIJK 5/2023 ligt nu in de winkel

Vanaf vandaag ligt de vijfde KIJK-editie van 2023 in de winkels. Met op de cover: is het ooit mogelijk om je brein up te loaden naar de cloud?

Een kopie van je brein maken en na je dood verder leven in een computer: er zijn mensen die hopen dat dat ooit mogelijk wordt. Maar kan het ook echt? En, belangrijker: zou je jezelf nog wel zijn?

Verder in dit nummer:

Bestel het nieuwe nummer hier!