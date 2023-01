Kunstmatig penisweefsel geeft varken weer erecties

Een beschadigde penis kan weer in het gelid staan door er een synthetische ‘pleister’ op te plakken. Althans bij varkens.

Er heerst een beetje een taboe op bij mannen: erectieproblemen. Toch heeft zeker 17 procent van de Nederlandse mannen er last van. Tussen de 40 en 70 jaar geldt dat zelfs voor de helft. Vaak ligt de oorzaak bij een beschadiging (bijvoorbeeld door een ziekte of ‘verkeerd gebruik’). Een team onderzoekers van de South China University of Technology lijkt nu een oplossing te hebben gevonden: een kunstmatig stukje weefsel dat het beschadigde deel vervangt. Volgens de publicatie in Matter zijn erecties daarna weer mogelijk.

Wondje repareren

De penis bevat sponsachtige zwellichamen die bij opwinding vol bloed stromen, waardoor hij rechtop gaat staan. Om te zorgen dat het bloed niet gelijk terugstroomt, trekt de tunica albuginea (TA) de bloedvaatjes aan het begin van de piemel samen. Als er een beschadiging in de TA zit, wordt een erectie in stand houden dus een lastig verhaal.

Er wordt eigenlijk weinig onderzoek gedaan naar het herstellen van de erectiefunctie. De enige methode die nu bestaat, is het repareren van het ‘wondje’ door er een stukje weefsel op te plakken dat afkomstig is van elders in het lichaam. Dit heeft tot nadeel dat het afweersysteem de ‘pleister’ kan afstoten en bovendien werkt de methode vaak niet voldoende.

Synthetische penis

Xuetao Shi en collega’s hebben nu een synthetisch weefsel gebouwd op basis van polyvinylalcohol (een stof die al gebruikt wordt in onder meer latexverf, lijm en haarspray). Dit artificial tunica albuginea (ATA) heeft dezelfde gekrulde microstructuur als natuurlijk TA.

Na succesvolle laboratoriumtesten volgde de proef op de som: de kunstmatige ‘piemelpleister’ werd gebruikt bij minivarkens met beschadigingen in hun TA. Na een maand bleek een groot deel van de mannetjes als vanouds weer een stijve (gekrulde) lans te krijgen na het inspuiten van een zoutoplossing (zie foto boven dit artikel).

De werking van het kunstmatige tunica albuginea (ATA). Een beschadiging (TA injury) wordt ‘beplakt’ met de ATA (suture ATA). Na injectie met zoutoplossing komt de varkenspenis in erectietoestand. (beeld: Matter/Chai et al. )

De onderzoekers denken te weten waarom niet alle varkens ten volle van de reparatie profiteerden. Naast het TA kunnen namelijk ook andere weefsels in de penis zijn aangedaan, zoals de eerdergenoemde zwellichamen. Shi en zijn team hopen in de toekomst ook daar oplossingen voor te vinden. Wie weet is het dan zelfs mogelijk een complete synthetische penis te bouwen.

Bronnen: Matter, Cell Pres via EurekAlert!

Beeld: Alexa/Pixabay