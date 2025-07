Luiaards laten geen scheten. Tenminste, dat dachten wetenschappers…

Wetenschappers gaan er al jaren vanuit dat luiaards geen scheten laten. Maar een nieuwe video van een babyluiaard bewijst nu het tegendeel.

Je verwacht het waarschijnlijk niet, maar er zijn meerdere wetenschappelijke studies gedaan om erachter te komen of luiaards scheten laten. Het antwoord was steeds ‘nee’. In plaats daarvan zouden ze de methaangassen die worden geproduceerd door hun trage verteringsstelsel (ze poepen slechts één keer per week) absorberen in hun bloed en vervolgens uitademen.

Dit idee bereikte het grote publiek toen biologen Dani Rabaiotti en Nick Caruso in 2017 in hun boek Laat het een scheet? De ultieme gids over dierlijke winderigheid schreven dat luiaards de enige zoogdieren zijn die geen scheten laten.

Maar nu is er bewijs dat de dieren wel degelijk winden laten. Zoöloog Lucy Cooke (@luckycooke) en dierenarts Andrés Sáenz Bräutigam (@slothvet.ands) deelden een video op Instagram van een jonge Hoffmannluiaard in een emmer met water en daar is toch overduidelijk op te zien dat er gas uit de kont van het dier ontsnapt.

“Ja, luiaards laten scheten. En ik ben misschien net getuige geweest van het eerste gedocumenteerde geval,” schreef Cooke in het bericht.



Stil maar dodelijk

Cooke vond het altijd al vreemd dat luiaards geen scheten laten, maar omdat dat idee werd ondersteund door de wetenschap, ging ze erin mee. Ze vertelde er zelfs over in een Ted-Talk. Maar toen ontmoette ze Bräutigam, een dierenarts bij de Toucan Rescue Ranch in Costa Rica. Hij werkt veel met luiaards en weet dat de dieren juist erg winderige wezens zijn. “Ze zijn zelfs zo winderig dat ze hun maaggassen gebruiken om te drijven als ze in het water zijn”, vertelt hij aan Live Science

“Luiaards behoren tot de grootste methaanproducenten die er zijn. Sommige studies beweren zelfs dat ze meer gas kunnen produceren dan herkauwers zoals koeien (per kilo lichaamsgewicht, een koe is veel zwaarder en produceert dus veel meer methaan)”, zegt Bräutigam. Koeien boeren het meeste methaangas uit, maar luiaards hebben een erg sterke slokdarm, waardoor ze niet kunnen boeren of overgeven. Al dat extra gas moet toch ergens heen. “We hebben geleerd dat een warm bad luiaards helpt om al dat gas kwijt te raken.”

En hoe ruiken de scheten van luiaards? Bräutigam beschrijft ze als “stil maar dodelijk”.

