Neanderthalers aten geroosterde krabben

Niet alleen mensen, ook onze neef de neanderthaler kon de smaak van geroosterde schaal- en schelpdieren waarderen, tonen wetenschappers aan.

Neanderthalers werden lang gezien als domme bruten die in grotten leefden en alleen maar grote dieren, zoals herten, aten. Inmiddels weten we dat ze wel degelijk intelligent waren. En hun dieet? Uit een nieuw onderzoek blijkt dat ze ook geroosterde krabben aten. Zo concluderen onderzoekers van de Universiteit van Lissabon in Frontiers in Environmental Archaeology.

Geroosterde krab

In de Gruta de Figueira Brava, een grot ten zuiden van Lissabon, vonden Mariana Nabais en twee collega’s de overblijfselen van schaal- en schelpdieren, stenen werktuigen, kolen en de beenderen van een groep neanderthalers. De mensachtigen moeten zo’n 90.000 jaar geleden hebben geleefd, tijdens de laatste interglaciaal (de periode tussen twee ijstijden in).

Het was warm in die tijd en de poeltjes rondom de grot moeten vol hebben gezeten met Noordzeekrabben. Volgens de onderzoekers vingen de neanderthalers die schaaldieren, vooral de volwassen exemplaren van zo’n 15 centimeter groot, en roosterden die vervolgens op gloeiendhete kolen.

Schroeiplekken

Nabais en haar team sluiten andere roofdieren uit. De gevonden gebroken krabschilden vertoonden geen typische bijtkenmerken van beren en andere grote dieren, klauwtekenen van vossen en aanverwanten of beschadigingen die de pikkende snavels van vogels opleveren. In plaats daarvan duidden de breuklijnen op de schilden erop dat ze werden opengebroken om bij het vlees eronder te komen, zoals een mensachtige dat zou doen.

Verder toonden zwarte schroeiplekken op 8 procent van de kraboverblijfselen aan dat ze op een temperatuur van 300 tot 500 graden Celsius werden geroosterd. Een prima temperatuur voor het roosteren van voedsel, aldus Nabais en collega’s.

De krabben leverden de neanderthalers een redelijke hoeveelheid vlees op: zo’n 200 gram per stuk. Naast krab aten de neanderthalers op het Iberische schiereiland waarschijnlijk ook schelpdieren, vis, planten en fruit; een gezond dieet.

Smullen van krab

“We neigen ernaar neanderthalers af te schilderen als een soort supervleeseters”, vertelt paleontoloog Lars van den Hoek Oostende van het Naturalis Biodiversity Center. “Afgelopen jaar verscheen nog een isotopenanalyse die dat beeld leek te bevestigen. Maar het is wel een heel stereotiep beeld.”

“Dat neanderthalers ook voedsel uit de zee haalden, is al goed gedocumenteerd op verschillende plekken langs de Middellandse Zee”, vervolgt hij. “Dat ze ervoor kozen, is ook heel logisch. Mensachtigen hebben hun portie dierlijke proteïnen nodig en de zee is een hele mooie bron daarvoor. Het is eigenlijk opvallend dat nu pas heel duidelijk ook krab als voedselbron naar voren komt.”

Het beeld van de geharde wildemannen die door een wereld van ijs ploeterden en achter herten aanrenden zal nog wel even aan de neanderthalers blijven kleven, denkt Van den Hoek Oostende. “Maar in een grot in Portugal bij een vuurtje lekker krab eten, wie wil dat nu niet? In dat soort dingen lijken de overeenkomsten tussen onze soort en de neanderthalers toch groter te zijn dan de verschillen.”

Bronnen: Frontiers in Environmental Archaeology, Frontiers via EurekAlert!

Beeld: SPL/ANP