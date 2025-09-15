‘Oogdruppels kunnen de leesbril vervangen’

Op leeftijd en slechtziend? Een bril is misschien niet langer nodig. Speciale oogdruppels kunnen je ogen een stuk scherper maken, stellen deze onderzoekers.

Zo’n 90 procent van de mensen moet er na zijn vijftigste levensjaar aan geloven: de leesbril. Niet iedereen ziet dat zitten en een operatie is lang niet altijd mogelijk. Voor deze mensen is er mogelijk een oplossing. Wetenschappers van het Center for Advanced Research for Presbyopia concluderen na een grote studie namelijk dat twee keer per dag speciale oogdruppels toedienen voldoende is om van dichtbij scherp te kunnen zien. Hun onderzoek presenteerden ze op het Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons.

Lees ook:

Oogspier samentrekken

Bij ouderdomsverziendheid, of presbyopia, kun je niet zo goed meer van dichtbij zien. Je merkt dit het meest wanneer je iets probeert te lezen. Waar kinderen prima kunnen lezen met hun neus op de bladzijde gedrukt, merk jij ineens dat je het boek een stuk van je af moet houden. Dat komt doordat de spier die de ooglens afstelt, de ciliaire spier, met de jaren slapper wordt. Scherpstellen op zo’n korte afstand gaat dan op een bepaald niet meer. Vanaf dat moment is een leesbril noodzakelijk.

Maar uit de studie onder 766 patiënten blijkt dat de speciale oogdruppels een alternatief bieden. In de druppels zitten twee actieve ingrediënten: pilocarbine en diclofenac. De eerste stof vernauwt de pupil en laat de cilliaire spier samentrekken. Daardoor is scherp zien van dichtbij weer mogelijk. Diclofenac, een bekende pijnstiller, wordt gebruikt om eventuele bijwerkingen van pilocarbine, zoals ontsteking en een gevoel van ongemak, weg te nemen.

Ogentest

De patiënten moesten tweemaal per dag de oogdruppels toedienen. Sommigen kregen druppels met 1 procent pilocarbine, anderen 2 procent en een derde groep 3 procent. Vervolgens ondergingen de deelnemers regelmatig een ogentest, waarbij ze regels tekst van dichtbij moesten lezen die steeds kleiner worden. In totaal duurde de studie twee jaar.

Maar liefst 99 procent van de mensen die oogdruppels met 1 procent pilocarbine kregen, konden minstens twee regels extra lezen. Van de deelnemers die 2 of 3 procent pilocarbine druppelden, las respectievelijk 69 en 84 procent drie of meer lijnen extra.

10 jaar gevolgd

Er werden geen ernstige bijwerkingen gemeld. Een aantal patiënten ervaarden wazig zicht, irritatie of hoofdpijn, maar dat was voor hen geen reden om zich uit de studie terug te trekken.

De onderzoekers geven aan dat het effect van de oogdruppels waarschijnlijk afhangt van de mate van ouderdomsverziendheid vóór de start van de behandeling. Hoe slechter je op dat moment ziet van dichtbij, hoe groter de kans dat een hoger percentage pilocarbine het beste resultaat bij jou boekt.

Hoelang het nog gaat duren voor de oogdruppels daadwerkelijk beschikbaar komen voor mensen die worstelen met ouderdomsverziendheid, kunnen de onderzoekers nu nog niet zeggen. Eerst wachten ze nog de resultaten van een andere studie af, waarbij patiënten minstens 10 jaar worden gevolgd terwijl ze dagelijks blijven druppelen.

Bronnen: European Society of Cataract and Refractive Surgeons

Beeld: Tara Moore/Getty Images