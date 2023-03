Picture Perfect: massale ejaculatie

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: kuitschietend koraal.

Koralen zijn dieren, maar ze staan net als planten hun hele leven op dezelfde plek. Om nakomelingen te krijgen moeten de ei- en spermacellen, gameten genaamd, toch op een manier bij elkaar zien te komen. Dat gebeurt tijdens een jaarlijks verschijnsel dat in het Engels ‘coral spawning’ heet en zich laat vertalen als ‘koraal kuitschieten’. Hierbij laten koralen tegelijkertijd miljoenen gameten los in het water.

Eenmaal in het water zweven de gameten naar de oppervlakte, aangezien ze vol zitten met vetachtige stoffen. Vet is namelijk lichter dan water. Rond het wateroppervlak vindt de bevruchting plaats tussen de ei- en spermacellen van dezelfde koraalsoort. Het embryo ontwikkelt zich in een ‘koraallarf’, oftewel een planula. Deze blijft een paar dagen of weken in de oceaan drijven, waarna het zinkt naar de bodem. Wanneer er een ruim plekje is met genoeg zonlicht kan de planula zich aanhechten om uit te groeien tot een nieuwe koraalkolonie.

Met z’n allen

Waarom laten alle koralen tegelijkertijd hun gameten vrij? Door het massaal te doen, vergroten de koralen de kans dat hun gameten een match vinden en elkaar bevruchten. Dat is cruciaal, aangezien de voortplantingscellen van de meeste koraalsoorten maar een paar uur kunnen overleven. Wetenschappers zoeken nog uit hoe koralen ‘weten’ wanneer het tijd is om hun gameten te lossen, maar waarschijnlijk heeft het te maken met de maancyclus. In ieder geval levert het verschijnsel kleurrijke foto’s op.

Beeld: Tom Shlesinger