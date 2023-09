Picture perfect: eerste beelden van scheepswrak

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: wrak voor het eerst in beeld.

Met een geavanceerde onderwaterdrone hebben onderzoekers scheepswrakken in beeld gebracht die zijn gezonken tijdens een zeeslag in de Tweede Wereldoorlog. Een van die schepen is de Akagi, een Japans vliegdekschip. Het is de eerste keer dat daar beelden van zijn gemaakt.

Begin van het einde

De Slag om Midway, die plaatsvond van 4 tot 7 juni 1942, markeerde een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog in de Stille Oceaan. Deze zeeslag, zes maanden na de verwoestende Japanse aanval op Pearl Harbor, bracht de Amerikaanse marine tegenover een aanvallende Japanse vloot ten noorden van de Midway-eilanden. Veel historici beschouwen de slag als het begin van het einde van het Japanse overwicht in de regio, waarbij de Japanse Keizerlijke Marine geleidelijk terrein verloor en in het defensief belandde.

Een van de schepen die tijdens de Slag om Midway zonk, was het Japanse vliegdekschip Akagi. Dit schip raakte ernstig beschadigd tijdens de strijd en de Japanners brachten het uiteindelijk opzettelijk tot zinken om te voorkomen dat het in handen van de Amerikanen zou vallen. Decennia later, in 2019, werd de locatie van het wrak van de Akagi eindelijk ontdekt. Een onderwaterdrone maakte toen sonarbeelden van het schip (zie hieronder).

Complexe operatie

Onlangs daalde een ander op afstand bestuurbaar onderwatervoertuig naar de bodem van de Stille Oceaan. Ditmaal werden er voor het eerst foto’s en video-opnamen gemaakt van het wrak van de Akagi (zie de foto boven en video onder dit artikel). Op deze beelden zijn tekenen van gevechtsschade te zien, zoals een deel van het dek dat door een explosie ondersteboven is gekeerd.

Het onderzoeken van de Akagi en andere schepen die tijdens de Slag om Midway verloren zijn gegaan, is een uitdagende taak. De locatie is niet alleen afgelegen, maar de diepte van de wateren (5,5 kilometer) en de extreme druk maken het onderzoek naar deze historische wrakken uiterst complex.

Grote menselijke tol

Het onderzoeksteam – bestaande uit Amerikanen én Japanners – maakte naast de Akagi ook gedetailleerde beelden van twee andere wrakken: het Japanse vliegdekschip Kaga en het Amerikaanse vliegdekschip USS Yorktown. Deze liggen iets minder diep en waren eerder ook al in beeld gebracht.

De Slag om Midway kostte het leven van bijna 3.400 zeelieden en piloten. De Amerikaanse verliezen bedroegen meer dan 350, terwijl de Japanse verliezen met meer dan 3.000 slachtoffers schrikbarend hoog waren. Naast de menselijke tol werden zeven grote schepen (5 Japanse en 2 Amerikaanse) en meer dan 470 vliegtuigen vernietigd.

In de video hieronder zie je de videobeelden van de Akagi, de USS Yorktown, en de Kaga.



Beeld: NOAA Ocean Exploration Trust