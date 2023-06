Picture Perfect: duivelse toren

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de opvallende Devils Tower.

Deze berg in Wyoming, de Devils Tower, steekt pontificaal boven het landschap uit. De 386 meter hoge berg werd in 1906 door Theodore Roosevelt uitgeroepen tot het eerste national monument van de Verenigde Staten. Geologen zijn het nog niet eens over hoe de Devils Tower precies is gevormd. Maar wat alle theorieën gemeen hebben is dat de berg is ontstaan door magma.

Explosieve vulkaan?

Volgens de eenvoudigste verklaring heeft een grote hoeveelheid magma zich door meerdere gesteentelagen heen geboord. Zo vormde het een grote ondergrondse magmakamer waarin het gesmolten gesteente uiteindelijk stolde. Na miljoenen jaren zijn de omliggende gesteentelagen geërodeerd door wind, regen en ijs. Doordat het gestolde magma steviger is, sleet dat minder snel weg. Zo stak Devils Tower uiteindelijk ver boven het terrein uit.

Een andere theorie stelt dat de berg een overblijfsel is van een oude vulkaan. Het magma in de vulkaan stolde en de zachtere gesteentes eromheen zijn over vele jaren weggesleten. Sommige geologen geloven juist dat een explosieve vulkaanuitbarsting een krater achterliet die zich vervolgens vulde met lava. Erosie zou er daarna voor hebben gezorgd dat de Devils Tower werd uitgesleten uit de gestolde lava.

Alle moderne vormingstheorieën gaan dus naast magma ook uit van erosie. Maar ironisch genoeg heeft de erosie die de Devils Tower blootlegde ook het bewijs uitgewist dat nodig is om te bepalen welke theorie de juiste is.

Bron: National Park Service

Beeld: Mike Goad/Pixabay