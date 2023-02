Picture Perfect: wonderbaarlijke wolk

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een parelmoerwolk.

Twee weken geleden keken enkele inwoners van Schotland verrast op toen ze een bijzondere wolk boven hen zagen hangen. Deze polaire stratosferische wolk, zoals de officiële naam luidt, dankt zijn regenboogachtige pastelkleuren aan kleine ijskristallen die het zonlicht buigen – een verschijnsel dat in de natuurkunde diffractie wordt genoemd.

Parelmoerwolken ontstaan in de stratosfeer, op ongeveer 20 tot 30 kilometer hoogte. Veel hoger dan normale wolken. Om de ijskristallen te vormen, moet de omgeving extreem koud zijn. Op 30 kilometer hoogte is het natuurlijk altijd koud, maar de breedtegraad maakt hier het verschil. Zo komen de benodigde temperaturen van -80 graden Celsius regelmatig voor in polaire gebieden, zoals Scandinavië en Canada. Maar dat geldt niet voor gebieden die wat zuidelijker liggen, zoals het Verenigd Koninkrijk. Extra bijzonder dus dat een parelmoerwolk boven Schotland te zien was.

Bronnen: The Guardian, BBC

Beeld: © Michael Traill