Rode vuurmieren: wat hebben we te vrezen?

Voor het eerst is er een kolonie rode vuurmieren aangetroffen in Europa. En dat is allesbehalve goed nieuws.

Sicilië heeft een primeur te pakken. Op dit Italiaanse eiland zijn maar liefst 88 nesten van de rode vuurmier aangetroffen. Het is de eerste keer dat de diertjes, die oorspronkelijk uit Latijns-Amerika komen, zich als kolonie hebben gevestigd in Europa. En hoewel rode vuurmieren slechts 1,5 tot 5 millimeter worden, is de puinhoop die ze achterlaten gróót. Wat maakt dit dier tot plaaggeest?

Landbouwmachines

Rode vuurmieren zijn in staat om in hoog tempo een enorme kolonie te vormen, met meerdere koninginnen. Eén koningin kan tot wel tweeduizend eitjes per dag produceren. In slechts een paar weken tijd kan een kolonie uitgroeien tot enkele duizenden mieren. Maar ook superkolonies van een kwart miljoen individuen is het beestje niet vreemd.

De dieren zijn geen kieskeurige eters: ze voeden zich met hetgeen de omgeving hen biedt. Of dat nu een klein insect is, (een kadaver van) een groter dier, óf plantendelen. En je kunt je voorstellen dat de opbrengst van een gewas flink keldert als een kolonie rode vuurmieren het erop voorzien heeft. Ook kunnen landbouwmachines stuklopen op de enorme nesten die de beestjes bouwen.

Allergische reactie

Naast gewassen en landbouwvoertuigen, kunnen ook inheemse (mieren)soorten last hebben van de rode vuurmieren. Zij lopen immers risico te worden weggeconcurreerd door de dieren. Bovendien worden de vuurmieren aangetrokken door de warmte van elektrische apparaten. Hun geknaag aan de draden van deze systemen kan kortsluiting veroorzaken. Met alle gevolgen van dien.

En last, maar zeker niet least: de dieren kunnen lelijk steken. Ze klampen zich eerst met hun sterke kaken vast aan hun slachtoffer en steken vervolgens meerdere keren. Het gif dat ze hierbij injecteren veroorzaakt een brandende pijn, roodheid en bultvorming die doet denken aan een brandwond. (Vandaar de naam rode vuurmier.) In het geval van een allergische reactie kan een aanval van rode vuurmieren tot een anafylactische shock of de dood leiden.

Kortom: klein diertje, grote impact.

Bronnen: Wageningen University, The Guardian, de Volkskrant

Beeld: Insects Unlocked/CC0