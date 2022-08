Undercover mierenrobot met succes geïnfiltreerd

Hoe leer je over leren? Onderzoekers van de Universiteit van Bristol weten het wel: met een undercover robot.

Deze infiltrant ging in naam van de wetenschap op missie. De robotmier kreeg de opdracht een nietsvermoedende mierenkolonie te doordringen. Wetenschappers van de Universiteit van Bristol ontwikkelde de kleine robot om het leergedrag van stengelslankmieren beter te begrijpen. In het vakblad Journal for Experimental Biology delen ze de resultaten van hun undercover missie.

Stengelslankmier

Zodra een stengelslankmier een nieuw en beter nest ontdekt, wijst hij andere mieren de weg in een één-op-één leerproces. De leerling wordt meester en wijst de weg aan de volgende mier.

Tijdens de tocht laat de leidende mier een spoor van feromonen achter. En dat is een interessant gegeven, vinden de entomologen van Bristol. Want wat gebeurt er als er geen feromonenspoor is? En welke elementen zijn nou cruciaal in het leerproces? Allemaal vragen die het best zijn te beantwoorden met een undercover robotje.

Undercover missie

De onderzoekers bouwden een arena van ongeveer 1 m2 met daarin een oud en een nieuw mierennest. Tussen de twee nesten hingen rails waar een camera over heen en weer gleed om alle mieren in de gaten te houden.

De mierenrobot zat met een kabeltje ook vast aan de rails. Omdat de kabel vrij lang is, had de robot wat speling. De robotmier liep soms in een rechte lijn naar de het andere nest, maar hij kon ook met wat omwegen en kronkels bij de eindbestemming komen. In ieder geval bleven alle routes binnen de perken van de rails, zodat er continu cameratoezicht was op de missie.

Foto van de hangende rails. C is het kabeltje waar de robot aan verbonden is. Helaas is er geen foto beschikbaar van de robot zelf.

Leren leren

De robotdocent leerde verschillende mieren de weg. Soms was het een korte route, soms een lange. De miereninfiltrant was zo nu en dan bekleed in échte geurklieren. In andere gevallen moest hij het met zijn mechanische kloffie doen.

Eenmaal bij het nieuwe nest aangekomen, trokken de leerlingen alleen terug naar huis – allemaal met succes. Dankzij de infiltrant wisten de mieren de weg terug naar het oude nest, of ze nu een omweg, short-cut, feromonenspoor of spoorloos pad heen hadden genomen.

Missie geslaagd. De wetenschappers weten nu dat stengelslankmieren het meest hebben aan de visuele aanwijzingen van hun docenten. Kortom: het team heeft een hoop geleerd over leren.

Beeld: Universiteit van Bristol, pixabay