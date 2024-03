Succesvol prototype belooft comeback in supersonisch vliegen

De XB-1, het prototype voor een nieuwe generatie supersonische passagiersvliegtuigen, slaagde voor zijn eerste testvlucht.

Toen de altijd onsuccesvol gebleven Concorde in 2003 zijn laatste vlucht maakte, kwam er een einde aan de droom van supersonische vliegtuigen – toestellen die sneller gaan dan het geluid. Maar het Amerikaanse bedrijf Boom Supersonic maakt een grote comeback met de XB-1 airliner, een prototype van zijn aankomende commerciële jet Overture. Na een reeks grondtests maakte de XB-1 op 22 maart een succesvolle eerste testvlucht.

Californisch luchtruim

Het ontwerp van de XB-1 Supersonic Demonstrator is gebaseerd op die van de Concorde. Zo hebben beide toestellen een slanke neus, een langwerpige romp en een driehoekige vleugel. Maar ter verbetering is de vleugel nu een stuk hoger gemonteerd, en gemaakt van koolstofcomposiet. In tegenstelling tot de aluminium vleugel van de Concorde is deze mix van koolstofvezels en grafiet enorm sterk, zonder dat XB-1 zwaarder wordt.

De testvlucht van de XB-1 vond plaats in de Mojave Air & Space Port in Californië, hetzelfde historische luchtruim waar Charles ‘Chuck’ Yeager met zijn Bell X-1 in 1947 voor het eerst door de geluidsbarrière brak.

Op 22 maart 2024 was het Bill ‘Doc’ Shoemaker die de eer kreeg om als hoofdtestpiloot de XB-1 te besturen. Achter hem vloog testpiloot Tristan ‘Geppetto’ Brandenburg in een T-38 achtervolgingsvliegtuig om onder meer de hoogte, luchtsnelheid en stabiliteit te controleren. Bekijk de testvlucht in het filmpje hieronder.



Tijdens de vlucht beoordeelde Brandenburg – samen met het Boom-team vanuit het plaatsje Mojave – of het toestel voldeed aan de doelstellingen. De XB-1 bereikte een hoogte van 2170 meter en behaalde een stabiele snelheid van 440 kilometer per uur. Bij de komende tests wordt die snelheid verhoogd tot 1235 kilometer per uur (de geluidssnelheid), en daarna mag hij de naam ‘supersonisch’ dragen.

De supersonische Overture

Boom Supersonic zal het ontwerp en de technologie van XB-1 gebruiken voor het supersonische vliegtuig Overture. Met een spanwijdte van 18 meter is Overture ongeveer drie keer groter dan XB-1, en zal 64 tot 80 passagiers vervoeren met een snelheid van 2100 kilometer per uur (Mach 1.7). Dat is ongeveer twee keer de snelheid van de huidige subsonische vliegtuigen. Vliegen van New York kost dan geen acht uur, maar slechts drie uur en 15 minuten.

Specs XB-1

Lengte 19 meter Spanwijdte 6 meter Gewicht 6100 kilogram Vlieghoogte 2170 meter Snelheid 440 kilometer/uur Motor Drie maal General Electric J85-15 Stuwkracht 54.713 Newton

