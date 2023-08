Prototype supersonische airliner klaar voor de start

De XB-1, het testtoestel voor een nieuwe generatie supersonische passagiersvliegtuigen, taxiede over de startbaan in voorbereiding op de eerste testvlucht.

Na 2003, toen de altijd onsuccesvol gebleven Concorde de laatste vlucht had gemaakt, leken supersonische passagiersvliegtuigen tot het verleden te behoren. Helemaal toen de zorgen over het milieu steeds groter werden en het verstoken van enorme hoeveelheden brandstof om een paar uurtjes eerder in New York te kunnen staan helemaal niet meer door de beugel kon.

En toch begon een paar dagen geleden op de Mojave Air & Space Port in Californië een prototype van een supersone airliner aan een reeks grondtests. En dat betekent dat de eerste testvluchten niet lang meer op zich laten wachten.

Schaalmodel

Het prototype heet de XB-1 en wordt gebouwd door het Amerikaanse bedrijf Boom Supersonic. Omdat het een schaal van 1:3 heeft, lijkt het toestel met een spanwijdte van slechts 5,2 meter meer op een F-16 dan op een volwaardig passagiersvliegtuig. Maar als de tests goed verlopen, wordt begonnen aan de uiteindelijke versie: de Overture, een supersonisch toestel met een top van Mach 1,7, zo’n 2100 km/u. Het toestel kan 64 tot 80 passagiers vervoeren, verstookt volgens Boom 100 procent duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) en vliegt iets meer dan vier uur van Amsterdam naar New York, in plaats van de gebruikelijke acht uur.

Chucks voetsporen

De eerste vlucht van de XB-1 vindt plaats in hetzelfde historische luchtruim waar Charles “Chuck” Yeager met zijn in de Bell X-1 voor het eerst door de geluidsbarrière brak. En ook waar het strategische verkenningsvliegtuig de SR-71 “Blackbird” in 1964 voor het eerst meer dan Mach 3 haalde.

Bill “Doc” Shoemaker, 1e testpiloot van Boom Supersonic, zegt daarover: “Het is passend dat de XB-1 nu op weg is naar zijn eerste vlucht in de Mojave Air & Space Port, de thuisbasis van meer dan vijftig first flights en andere mijlpalen in de luchtvaart. Ik kijk ernaar uit om hier met de XB-1 te vliegen, voortbouwend op de prestaties van andere getalenteerde ingenieurs en piloten die ons elke dag inspireren om supersonisch reizen mainstream te maken.”

Inmiddels zijn er – onder meer door Japan Airlines, United Airlines en American Airlines – al meer dan 130 Overture-toestellen besteld. Boom!

