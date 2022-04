Heeft de maan invloed op mijn gewicht?

Een KIJK-lezer mailde ons de volgende vraag: heeft de stand van de maan invloed op het gewicht van de mens en alles om ons heen?

Bert van Gorsel schrijft: “Als je de getijden op aarde bekijkt, zie je dat de maan, en in mindere mate de zon, flink aan de aarde trekken. Maar heeft de stand van de maan invloed op het gewicht van de mens en alles om ons heen? Met andere woorden: als je het wereldrecord hoogspringen wilt verbeteren, heeft het dan zin om op de stand van de maan te letten?”

Dat is een interessante vraag. We gokken dat de maan niet zoveel zal doen, omdat de maanstand nooit wordt opgegeven bij wereldrecords. Dat is bijvoorbeeld anders bij het snelheidsrecord ligfietsen, waar rijden op grote hoogte het voordeel biedt van een verminderde luchtweerstand. Daar wordt wel degelijk opgegeven op welke hoogte het record gevestigd is.

De invloed van de maan valt makkelijk uit te rekenen met de gravitatiewet van Newton. Het enige wat we moeten weten is de massa van de maan en de afstand tot de aarde. En de universele gravitatieconstante natuurlijk. Afhankelijk van de stand van de maan wordt de gebruikelijke aardse valversnelling van 9,81 m/s2 ietsje groter of ietsje kleiner.

Hoeveel is dat ‘ietsje’? Als we het uitrekenen, blijkt dat drie miljoenste deel van die 9,81 m/s2 te zijn. En dus scheelt het in het gewicht van een mens ook drie miljoenste deel. Voor iemand van 70 kilo is dat 0,2 gram. Inderdaad niet veel. In plaats van te wachten op springvloed kan de hoogspringer net zo goed even naar de kapper gaan, vlak voor de sprong.

