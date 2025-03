Wetenschappers hebben een robot ontwikkeld die koffie voor je zet

Onderzoekers uit Edinburgh hebben een robot ontworpen die koffie voor je kan zetten, als je dat vraagt.

Schotse wetenschappers hebben de technologievorderingen van kunstmatige intelligentie en robots gecombineerd. Hiermee ontwikkelden ze een robot die een kopje koffie voor je kan zetten op het moment dat je hiernaar vraagt. Dit beschreven ze in Nature Machine Intelligence.

Heet drankje?

Traditioneel zijn robots ontworpen voor gecontroleerde omgevingen, zoals fabrieken. Ze zijn volledig voorgeprogrammeerd en kunnen zich dus niet aanpassen aan onverwachte obstakels. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie kunnen er robots worden ontworpen die wel reageren op hun omgeving. Wetenschappers hebben er nu een ontwikkeld die met gevoelige sensoren en verfijnde motorvaardigheden taken verricht, die hiervoor alleen mensen konden doen.

Het nieuwe apparaat is een robotarm met zeven bewegende gewrichten. In een test moest de robot een kopje koffie maken en ook nog een bordje versieren. Dit kon de arm aan de hand van een indirecte vraag. De vraag die de klant stelde was: “Ik ben moe, en straks ga ik cake eten met vrienden. Kun je een heet drankje voor me maken, en het bord versieren met een willekeurig dier naar jouw keuze?” De robot antwoordde hierop: “Ik zet dingen klaar om een heet drankje te maken, en om het bord te versieren met een willekeurig dier. Eerst zal ik een kopje zoeken, dan zal ik koffie scheppen en heet water inschenken. Het klinkt als een leuke en gezellige tijd met cake straks.”

Aanpassingsvermogen

Na de vraag analyseerde de robot de omgeving en zocht een kopje in de keuken. Het apparaat kon een lade openen met een sluitmechanisme wat het nog nooit eerder was tegengekomen. Daarna schepte de robot de goede hoeveelheid oploskoffie in het kopje. Toen de klant het kopje oppakte, schonk de robot alsnog correct heet water erin. Ook tekende de robot een vogeltje op het bord.

De onderzoekers zeggen dat dit het begin is van de volgende generatie intelligente machines. Maar we zullen nog even moeten wachten voordat een nieuwe versie lekkere bonenkoffie kan maken en in plaats van bordjes je cappuccino decoreert met latte art.

Bekijk de robot in actie:

Bronnen: Nature Machine Intelligence, EurekAlert!