Zes gezondheidsvoordelen van kamerplanten

Planten zijn niet alleen mooi voor het interieur. Uit veel onderzoeken blijken ze ook nog eens goed voor de gezondheid. Hier zes redenen om wat groen in huis te halen.

Vooral tijdens de coronapandemie kochten mensen steeds meer kamerplanten. Om verschillende redenen: van nieuwe hobby tot gebrek aan buiten. Dagen werden tenslotte meer binnen dan buiten doorgebracht. Plantenliefhebbers gebruikten verschillende socialmediakanalen als platform om elkaar te vinden, tips uit te wisselen en stekjes naar elkaar te sturen. De enthousiastelingen zijn het allemaal eens dat planten saaie ruimtes meer uitnodigend maken. Bovendien is er een flink aantal onderzoeken dat aantoont dat deze groene huisgenoten ons blijer en gezonder maken. Hier is een overzicht van zes wetenschappelijk onderbouwde gezondheidsvoordelen. Wat ze in ieder geval níet doen: de lucht in je woonkamer zuiveren.

1. Planten zijn rustgevend

Planten verminderen angst en stress. Zo bleek uit een studie uit 2015 dat mensen rustiger werden van het werken met planten: na het verpotten van een plantje hadden ze een lagere bloeddruk. Bij het uitvoeren van een computertaak was het andersom: de deelnemers kregen er een oncomfortabel en ‘kunstmatig’ gevoel bij en hun bloeddruk steeg juist. De onderzoekers concludeerden dat “binnenplanten fysiologische en psychologische stress kunnen verminderen”.

“Het niveau van ons stresshormoon, cortisol, wordt verlaagd wanneer we in de buurt van planten zijn”, zegt Melinda Knuth, hoogleraar tuinbouwwetenschappen aan de North Carolina State University, tegen TIME. Zelfs het kijken naar foto’s van planten kan al stressverlagend werken. In een onderzoek uit 2012 vanuit de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam werden mensen in een ziekenhuiswachtruimte blootgesteld aan een echte plant, een poster van een plant, of geen natuur. De onderzoekers ontdekten daar dat zowel de echte plant als de posters waren gelinkt aan een lager stressniveau.

2. Planten verscherpen de aandacht

Onderzoek heeft aangetoond dat groen herstellend is en de concentratie verbetert, ook bij kinderen. In een studie uit 2012 vanuit de Zuid-Koreaanse Konkuk University werden basisschoolleerlingen ingedeeld in een klaslokaal met een nepplant, een echte plant, een foto van een plant, of geen plant. Daarna maakten de onderzoekers hersenscans en vergeleken die met elkaar. Wat bleek? Alleen de scholieren die tijd doorbrachten met een echte plant hadden een verbeterde aandacht en concentratie, ze waren ook nog eens relaxter. In een ander onderzoek ontdekten wetenschappers van de VU Amsterdam in 2016 dat kinderen in klaslokalen met een ‘groene wand’ – een verticale tuin met levende planten op een binnenmuur – beter scoorden op metingen van selectieve aandacht dan kinderen in standaard klaslokalen.

3. Kamerplanten maken je productiever

Nog een werk-gerelateerd excuus om kamerplanten te kopen: onderzoek geeft aan dat ze je productiviteit sterk verhogen. In een oudere studie uit 1996 vanuit de Washington State University werd al ontdekt dat studenten 12 procent sneller gingen werken nadat planten werden toegevoegd aan hun raamloze computerlab. Een recenter onderzoek uit 2014 focuste zich op medewerkers van een callcenter. Daaruit bleek dat de mensen die uitzicht hadden op planten 7 procent meer belletjes per uur maakten dan zij die geen planten konden zien. Uit nog een andere studie uit hetzelfde jaar kwam naar voren dat kantoormedewerkers 15 procent productiever werden nadat planten op hun bureau werden gezet.

4. Planten bevorderen genezing

Ook op fysiek vlak kunnen planten je gezondheid verbeteren. Ze kunnen namelijk het herstel van een ziekte, wond, of operatie versnellen. Zo blijkt uit een overzicht van verschillende onderzoeken uit 2002 waarin ziekenhuispatiënten die uitzicht hadden op groen werden vergeleken met patiënten die dat niet hadden. Daaruit bleek dat de patiënten die wel planten of bomen hadden gezien, kalmer waren en scoorden betere klinische resultaten. Zo hadden ze minder behoefte aan pijnmedicatie en duurde hun ziekenhuisbezoek korter dan die van de patiënten die geen groen in zicht hadden.

5. Planten maken je gelukkiger

Je hoort het plantenliefhebbers wel vaker zeggen: “planten maken mensen blij”. Dat blijkt echt waar te zijn: in een experiment uit 2013 voelden mensen die vijf tot tien minuten in een kamer met een paar huisplanten doorbrachten, zich blijer dan die in een plantenvrije kamer. Uit een overzicht van verschillende onderzoeken uit 2019 kwam naar voren dat hoe meer tijd je doorbrengt met planten, hoe comfortabeler en positiever je voelt. Wil je echt graag af van die negatieve gevoelens? Volgens de onderzoekers moet je dan vooral paarse en groene planten kopen. Cactussen en andere stekelige planten hebben juist geen rustgevende werking. Het hebben van planten in je huis wordt ook vaak gekoppeld aan meer zelfverzekerdheid en levenstevredenheid.

6. Ze fleuren het binnenleven op

Er was een goede reden waarom de interesse in kamerplanten zo piekte tijdens de pandemie. Volgens de resultaten van een studie uit 2021, uitgevoerd tijdens de lockdown in Bulgarije, hadden mensen met kamerplanten of een tuin minder last van depressiesymptomen en angststoornissen. De onderzoekers beredeneerden dat dit deels kwam doordat huisplanten je het gevoel kunnen geven dat je even ‘weg van huis bent’. Tijdens lange periodes thuis kwam zo’n gevoel natuurlijk als geroepen.

