Zijn Teslarijders de dupe van Musk zijn gedrag?

Steeds vaker duiken er verhalen op van Teslarijders die te maken krijgen met agressie, vooral in de VS. Een Britse krant zocht uit of dat te maken heeft met de illustere baas van het bedrijf.

Hoe je ook over Elon Musk denkt, iedereen zal het erover eens zijn dat het een bijzonder mens is. Zijn fans zien hem als een visionair, zijn tegenstanders als een gestoorde appelflap met soms heel gevaarlijke ideeën en veel te veel macht. Volgens sommige Teslarijders straalt dat negatief op hen af en zorgt het er op de weg voor dat ze steeds vaker het slachtoffer worden van road rage.

Er zijn geen officiële onderzoeken die bewijzen of dat gevoel klopt. Maar in een artikel van de Amerikaanse nieuwssite Axios uit augustus staat dat: “Teslabestuurders in Iowa regelmatig worden lastiggevallen, afgesneden in het verkeer, en bij laadstations worden geblokkeerd”. De Britse krant The Guardian zocht uit of dat ook echt zo is.

Musk=negatief

Veel Teslarijders wijten hun vervelende ervaringen aan het gedrag van Musk en dan vooral aan de bijzondere (om niet te zeggen, krankzinnige) manier waarop hij Twitter heeft overgenomen. Uit een enquête in juli van het onderzoeksbureau OpinionScience bleek dat 54 procent van de respondenten Musk “negatief” beoordeelde. En sommige Teslarijders denken dat zij daar de zure vruchten van plukken.

Pick-up mannen

The Guardian sprak met verschillende Tesla-eigenaren. Paul Albertson uit Beaverton in Oregon zegt bijvoorbeeld: “Onbeschofte chauffeurs komen naast me rijden om tegen me te schreeuwen, of blazen met hun dieseluitlaat zwarte rook over de auto.” Met dat gedrag, dat overigens ‘rolling coal’ schijnt te heten, krijgt Albertson nooit te maken als hij in een van zijn andere auto’s rijdt, een Chevy uit 1948 of een Traverse uit 2014. De boosdoeners zijn meestal mannen die in “grotere pick-up trucks” rijden, zegt hij.

Problemen in het zuiden

John Shevelew, voorzitter van de Tesla Owners Club in York (Pennsylvania) merkt in zijn eigen omgeving niet veel van verkeersagressie. Dat verandert als hij door het zuiden van de VS rijdt. “Ik ga vaak naar Texas om mijn dochter in Austin te bezoeken, of naar Arkansas, Mississippi. In die plaatsen kom ik, laten we zeggen, minder-dan-vriendelijke blikken tegen,” zei hij. “Je krijgt iemand in een grote diesel pick-up truck die graag zijn ongenoegen uit over het idee van een elektrische auto.”

Eng

En in Bellevue in de staat Washington krijgt Theresa Ramsdell in haar Tesla ook regelmatig te maken met agressie. “Mensen snijden ons af op de snelweg, steken hun middelvinger op of schreeuwen naar me. Ze proberen me nog net niet van de weg te duwen, maar rijden echt dicht langs de auto en lachen. Dat is me twee keer overkomen met een snelheid van 100 kilometer per uur en het is eng.”

Conclusie: Teslarijders worden weliswaar met negatieve reacties geconfronteerd, maar dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat ze elektrisch rijden en niet zozeer met het gedrag van Musk. Sommige Amerikanen zijn nou eenmaal fel gekant tegen alles wat met milieumaatregelen te maken heeft. En dat is een trieste constatering.

Bron: The Guardian

Beeld: Tesla, YouTube