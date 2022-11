Elektrische supercar bereikt nieuw record

De Kroatische Rimac Nevera heeft het snelheidsrecord voor EV’s een heel stuk naar boven bijgesteld.

Het oude record stond op naam van de Tesla Model S Plaid, die in september vorig jaar op de Nürburgring 269 kilometer per uur op de teller zette. In de aanloop naar het nieuwe record zocht Rimac naar een ovale racebaan met rechte stukken die lang genoeg waren om de topsnelheid van de Nevera te halen. En zo belandde het team op het Automotive Testing Papenburg in Duitsland, met twee rechte stukken van elk 4 kilometer lang. En daar haalde de elektrische supercar een snelheid van 412 km/u.

250 km/u bocht

Achter het stuur zat Rimacs testrijder Miro Zrnčević die als belangrijkste uitdaging had om de bocht zo aan te snijden dat hij bij het uitkomen al een zo hoog mogelijke snelheid behaalde. Toen de Nevera uit de bocht kwam stond de klok al op ongeveer 250 km/u. Vervolgens deden de viermotorige aandrijflijn en de topsnelheidsmodus de rest. Bij de laatste werd een aerodynamisch profiel geprogrammeerd dat dat luchtweerstand en downforce in evenwicht houdt.

Miro Zrnčević, testrijder voor Rimac Nevera.

Na de run zei Zrnčević: “Rijden met 412 km/u betekent dat je ongeveer een derde van de geluidssnelheid haalt. Dat in een productieauto voor elkaar krijgen is ongelooflijk complex. (…) Ik heb vanaf het begin in de Nevara gereden en het is een emotioneel moment om de perfect afgewerkte auto van vandaag te zien. Het belangrijkste wat me tijdens de recordpoging opviel is hoe rustig en stabiel de auto was – een bevestiging dat onze aerodynamica- en voertuigdynamica-teams geweldig werk hebben geleverd.”

Oneerlijk

De strijd tussen de Tesla Model S en de Nevara is overigens niet helemaal eerlijk. De Models S is een gezinsauto met 5 zitplaatsen en een prijskaartje van zo’n 140.000 euro. En de Rimac is een hypercar voor twee inzittenden, die maar liefst 1914 pk (1427 kW) op de baan brengt en rond de 2 miljoen euro kost. Maar goed, een record is een record. En dat ziet er zo uit.

