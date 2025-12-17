‘Katten voelen wellicht minder urgentie om te miauwen bij vrouwen’

Katten miauwen in de eerste honderd seconden van een begroeting gemiddeld 4,3 keer bij mannelijke en 1,8 keer bij vrouwelijke baasjes, blijkt uit een studie van de Universiteit van Ankara. We spreken over dit verschil met onderzoeker Kaan Kerman.

Kaan Kerman

Wat hebben jullie ontdekt?

“Katten maken twee keer zoveel geluid wanneer ze hun mannelijke verzorgers begroeten als wanneer hun vrouwelijke baasjes thuiskomen. Dat gedragspatroon bleef stabiel, ongeacht het geslacht, de leeftijd en het ras van de kat, of het dier gekocht dan wel geadopteerd was, en het aantal katten in het huishouden.”

Hoe kan dit?

“Om eerlijk te zijn, weten we niet zeker waarom dit patroon bestaat. We hebben wel een hypothese: vrouwen reageren meer op de signalen van hun katten. Uit verschillende studies zou blijken dat vrouwen meer praten tegen hun kat dan mannen. Ze interpreteren de vocalisaties van de dieren bovendien succesvoller. De katten voelen daarom wellicht minder de urgentie om hun stem te gebruiken bij hun vrouwelijke baasjes dan bij hun mannelijke eigenaren.”

Hoe hebben jullie dit ontdekt?

“We vroegen aan 31 katteneigenaren in Turkije een bodycam te dragen wanneer ze naar huis gingen. Vervolgens moesten ze hun katten zo natuurlijk mogelijk begroeten. Bij de analyse van de video’s identificeerden we in totaal 22 gedragingen die verband houden met begroetingen. Hieronder vallen onder meer signalen zoals het wrijven met de kop of het lichaam tegen de eigenaar, krabgedrag, rekgedrag, zelflikken, vocalisaties en speelgedrag. Het is verder belangrijk te benadrukken dat de vocalisaties die we in deze studie meten vermoedelijk niet met het vragen om eten te maken hebben.”

Waarom is deze studie belangrijk?

“We weten nog relatief weinig over katten, vooral als het gaat om de manier waarop ze met mensen omgaan. Omdat katten in laboratoria lastig te bestuderen zijn, zijn wetenschappers vaak aangewezen op rapportages van de baasjes, zoals enquêtes, om inzicht te krijgen in hun sociale gedrag. Het is daarom belangrijk om voorbij deze indirecte rapportages te kijken en onderzoek te doen dat het gedrag van katten rechtstreeks meet. Het inzicht dat dit oplevert, kan uiteindelijk verbeteren hoe we katten benaderen en ons helpen om de ondersteuning voor hun welzijn te optimaliseren.”

En nu?

“We willen verder onderzoek uitvoeren. We weten bijvoorbeeld niet of onze resultaten cultuurgebonden zijn. We moeten de studie herhalen in verschillende delen van de wereld om zeker te weten dat katten ook in andere culturen hun stem meer gebruiken tegen mannelijke verzorgers. Verder willen we de studie herhalen bij meer mensen – onze steekproefomvang was nu beperkt. Tot slot willen we een aantal factoren toevoegen in vervolgonderzoek die mogelijk een rol spelen in de manier waarop katten hun baasjes begroten. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijkheidskenmerken van de baasjes zelf.”

Bron: Ethology

Beeld: Silas Stein/picture alliance via Getty Images