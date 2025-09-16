Waarom eten katten gras? Deze wetenschappers hebben een nieuwe theorie

Katten zijn vleeseters, toch zie je ze geregeld kauwen op grassprieten. Waarom? Wetenschappers hebben een nieuwe verklaring.

Wie wel eens een kat als huisdier heeft gehad, is er vast bekend mee. De kleine carnivoren knabbelen regelmatig aan gras en ander plantenmateriaal. Vreemd, want dat kunnen ze helemaal niet verteren. Ze kotsen het dan ook vaak kort daarna weer uit.

Er bestaan meerdere theorieën over waarom ze het doen. Volgens een populaire verklaring helpt het gras om parasieten uit hun lichaam te verwijderen. Maar in het vakblad Journal of Veterinary Behavior komen wetenschappers nu met een andere theorie: de grassprieten helpen om vastzittend haar uit het spijsverteringskanaal los te maken om dat vervolgens als haarballen uit te braken.

Lees ook:

Haren vangen

Haarballen horen nu eenmaal bij het leven van een kat. Onze huisdieren slikken namelijk veel haar in als ze hun vacht schoonmaken of als ze harige prooien eten. Deze haren kunnen samenklonteren en het spijsverteringsstelsel blokkeren, totdat ze het uitbraken. Het idee dat het eten van gras hierbij helpt, bestond al. Maar tot nu toe was daar geen bewijs voor.

De nieuwe studie brengt daar verandering in. Een van de wetenschappers verzamelde haarballen van haar eigen twee katten en bekeek ze onder een elektronenmicroscoop. De gedetailleerde beelden van het plantenmateriaal in de haarballen lieten zien dat de grassprieten gekartelde randen en trichomen (kleine stekels) hadden. Afhankelijk van de plant waren die microstructuren twee tot twintig keer langer dan de haren breed waren. Volgens de onderzoekers is dat precies het juiste formaat om vastzittende haren te vangen.

Volgens de onderzoekers hebben de kleine kartels en uitsteeksels van grassprieten het perfecte formaat om haren te vangen. Beeld: Bensel et al., Journal of Veterinary Behaviour (2025).

Bekende kattenparasieten, zoals rondwormen en lintwormen, zijn daarentegen tot wel zestig keer groter dan deze microstructuren – te groot om gevangen te worden. De onderzoekers stellen daarom dat dat het onwaarschijnlijker maakt dat katten gras eten om parasieten te verwijderen.

Ingevoren poep

Gedragsbioloog Benjamin Hart zegt tegen de nieuwsredactie van Science dat hij het daar niet mee eens is. Hoewel de bevindingen een indicatie geven van hoe planten kattenhaar kunnen vasthouden, is hij er niet van overtuigd dat dit de reden is dat katten gras eten. Hij wijst erop dat honden en andere carnivoren die geen last hebben van haarballen ook grassprieten eten. De bioloog denkt dat het gedrag een evolutionair overblijfsel is van een voorouder die plantenmateriaal at om parasieten te verwijderen.

De wetenschappers zijn toch van plan om het onderzoek in de toekomst voort te zetten. De onderzoeker die de haarballen verzamelde, bewaart nu kattenpoep in haar vriezer. Het team is namelijk benieuwd of gras ook helpt om haren via de achterkant te lozen.

Bronnen: Journal of Veterinary Behaviour, Science

Beeld: Francis Nie/Unsplash