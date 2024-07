Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: dappere leeuw steekt gevaarlijke rivier over, chromosomen van mammoet gevonden, en de nieuwe Ariane 6-raket naar de ruimte.

Leeuw met ‘negen levens’ en maar drie poten zwemt gevaarlijke rivier over

Leeuw Jacob heeft zijn been verloren in een poging zich uit een stropersval te bevrijden. Beeld: Alex Braczkowski.

De 10-jarige leeuw Jacob is in Oeganda een ware held. Hij overleefde al heel wat aanvallen op zijn leven, waarbij hij onder andere een been verloor. Laatst stak hij een 1,5 kilometer brede rivier vol hongerige krokodillen over. Nooit eerder zagen biologen een leeuw zo’n lang stuk zwemmen.

Waarom deed hij dat?

Doorbraak: wetenschappers vinden chromosomen van een mammoet

Beeld: Beth Zaiken.

Een mens heeft er 46, een hond 78 en een spoelworm slechts vier. Waar we het over hebben? Het aantal chromosomen in elke cel. Deze draadvormige pakketjes DNA zijn enorm belangrijk voor de structuur van het DNA en voor de celdeling.

Van alle bekende levende dieren weten we het chromosoomaantal. Maar niet van uitgestorven diersoorten. Tot nu dan. Een groot internationaal onderzoeksteam, bestaande uit zowel paleontologen als genetici, heeft nu letterlijk het aantal chromosomen kunnen tellen van een 52.000 jaar oud fossiel van een wolharige mammoet.

Kunnen we deze uitgestorven gigant dan nu echt gaan klonen?

Ariane 6: eerste lancering van Europa’s nieuwe raket is een succes

Ariane 6 lanceert vanaf de Europese lanceerplatform in Frans-Guyana op 9 juli. Jody Amiet/AFP/Getty Images.

Om 21.00 uur Nederlandse tijd vertrok Ariane 6 vanaf het Europese lanceerplatform in Kourou, Frans-Guyana. Het is de eerste lancering van de volledige raket; tot nu toe waren alleen gedeeltes getest, de hele raket was alleen ‘getest’ via simulaties. De draagraket heeft meerdere satellieten in een baan rond de aarde gebracht.

Maar op het eind ging er wel wat mis