‘Bacteriën in zee laten plastic deels verdwijnen’

Het is bevestigd: bacteriën eten echt plastic. Dat ontdekte onder meer Maaike Goudriaan van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). KIJK sprak met haar.

Wat hebben jullie precies onderzocht?

“We hebben onderzoek gedaan naar een nieuwe methode waarmee we nauwkeurig konden meten of bacteriën plastic afbreken en zo ja, hoe snel. Daarvoor voerden we polyethyleen (PE) met gelabelde koolstofatomen aan de bacterie Rhodococcus ruber, een microbe die bijna overal voorkomt.”

Wat hebben jullie ontdekt?

Met deze methode konden we zien dat het plastic PE werd omgezet in CO 2 , en dat de bacteriën het dus afbraken. Daarnaast vonden we ook gelabelde koolstof in de bacteriën zelf, wat betekent dat ze het hebben gebruikt om te groeien. De bacterie kan zich dus op louter plastic vermenigvuldigen en heeft daarvoor niet per se een andere koolstofbron nodig.”

Hadden jullie dit resultaat verwacht?

“We waren enthousiast dat de methode werkte en dat we de gelabelde koolstof terugvonden in de bacteriecellen. Bacteriën breken plastic in de natuur weliswaar heel langzaam af, maar toch hebben we het kunnen meten. Aan de andere kant zullen bacteriën niet meteen een oplossing kunnen leveren voor het plastic-probleem op zee. We kunnen beter zorgen dat het niet meer in zee belandt.”

Wat is nu de volgende stap?

“We willen dit plastic nu ook aan samples zeewater en zeebodem voeren, om te onderzoeken hoe snel het in verschillende zeeën wordt afgebroken. We vinden minder plastic in de zee dan op basis van de grote hoeveelheid afval wereldwijd wordt voorspeld. We vermoeden daarom dat bacteriën in zee een deel ervan laten verdwijnen, en willen graag weten hoe groot hun rol hierin is.”

Beeld: NIOZ