Ook landzoogdieren krijgen plastic binnen

We weten al goed wat de gevolgen van plastic in de oceaan zijn. Nu blijkt de vervuiling nog verder te reiken dan gedacht.

In ons dagelijks leven gebruiken we een hoop plastic, en veel daarvan komt uiteindelijk in de oceanen terecht. Dat heeft kwalijke gevolgen voor al het leven in zee. Omdat deze discussie vooral over zeedieren gaat, vroegen omgevingsbiologen aan de Universiteit van Sussex zich af hoe landzoogdieren ervoor staan.

Lees ook:

Keutels

Ze richtten zich op kleine zoogdieren, lichter dan een kilogram. Hiervoor verzamelden ze uitwerpselen van zeven verschillende diersoorten: de egel, de bosmuis, de aardmuis, de bruine rat, het konijn, de rosse woelmuis en de dwergspitsmuis. Door de keutels onder de microscoop te leggen, konden ze zien of er plastic in aanwezig was.

Van alle monsters waar het team naar keek, bevatte 16,5 procent plasticdeeltjes. Die kwamen voor bij de egel, de bosmuis, de aardmuis en de bruine rat – meer dan de helft van de bestudeerde soorten. Dat betekent ook dat planteneters, insecteneters en alleseters plastic binnen krijgen. Waarschijnlijk gebeurt dit doordat ze denken dat het voedsel is of doordat het al in hun prooi zat. Ook kan het zijn dat ze het gebruiken bij het bouwen van een nest.

Bioplastic

De onderzoekers verwachtten dat dieren in de buurt van steden meer plastic in hun darmen hadden dan dieren op het platteland. Mensen zijn ten slotte de bron. Maar ook buiten stedelijke gebieden werd het aangetroffen. Tevens was een kwart van al het aangetroffen plastic zogenoemd bioplastic. Dat is zo ontworpen dat het biologisch afbreekbaar is. Volgens Auke-Florian Hiemstra, promovendus aan het Naturalis Biodiversity Center, komt dat door de omstandigheden in de natuur: “Dat het biologisch afbreekbaar is, wil niet zeggen dat het ook daadwerkelijk afgebroken wordt. Dat gebeurt alleen bij de juiste temperatuur en vochtgraad.”

Willie Peijnenburg, hoogleraar milieutoxicologie en biodiversiteit aan de Universiteit Leiden, vindt het resultaat van groot belang. “Het laat maar weer zien dat plastic overal is, zelfs in egels.” Ook zegt hij dat dit schreeuwt om vervolgonderzoek: “De grote vraag is hoe het plastic in de beesten terechtkomt en of ze daar ook last van hebben.”

De onderzoekers tonen aan dat plasticvervuiling niet alleen een rol speelt aan de kust en in zee, maar ook in onze eigen omgeving. ze zien dan ook graag dat we meer milieuvriendelijke materialen gaan gebruiken. Peijnenburg deelt de zorgen: “De studie laat zien dat we ons terecht druk maken om plastic in het milieu.”

Bronnen: Science of the Total Environment, University of Sussex, New Atlas

Beeld: Pixabay/Alexas_Fotos