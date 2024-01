Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: kinderen mogen per 1 januari een dubbele achternaam krijgen, vijf militaire toestellen die records hebben verpletterd en een nieuwe raketmotor van de NASA doorstaat tests goed.

Kinderen kunnen nu een dubbele achternaam krijgen

Sinds 1 januari 2024 kun je je eerste kind als dat op of na 1 januari 2024 is geboren de achternamen van beide ouders geven. Er zitten voordelen aan een dubbele achternaam. Zo laat een dubbele achternaam volgens sommigen meer verbondenheid met beide ouders zien. Ook kan het een oplossing zijn voor ouders met meerdere nationaliteiten: mensen in verschillende landen kunnen verschillende namen hebben. Bovendien scheelt het voor sommige aanstormende ouders een hoop discussie over welke achternaam het kindje krijgt.

Deze vijf militaire vliegtuigen verpletterden records

De technische revolutie na de Tweede Wereldoorlog zette ook een revolutie voor oorlogsvliegtuigen in gang. Straalmotoren, radarsystemen en geleide raketten maakten individuele toestellen sneller, krachtiger en dodelijker dan een heel squadron van vliegtuigen uit de oorlogstijd. In deze periode werden dan ook een aantal recordbrekende gevechtsvliegtuigen gebouwd.

Raketmotor

Eind vorig jaar meldden we op deze plek al de ontwikkeling van een nieuw soort aandrijving, de Rotating Detonation Combustion, die echt bruikbare hypersone raketten een stap dichterbij kunnen brengen. De NASA heeft nu nieuwe tests uitgevoerd met een motor die grofweg dezelfde techniek gebruikt; niet om vijanden genadeloos uit te schakelen, maar om een trip naar Mars flink te verkorten.

