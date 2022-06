Bevroren babymammoet gevonden in Canada

Toen gouddelvers in Canada aan het graven waren, vonden ze per toeval een complete gemummificeerde wolharige babymammoet.

Goudzoekers waren in de Klondike-regio van Yukon, in het noordwesten van Canada, op zoek naar goud toen ze op iets vreemds stuitten. Zoals paleontoloog Grant Zazula het in een persbericht beschreef: “‎Een van de meest ongelooflijke gemummificeerde dieren uit de ijstijd.” Deze wolharige babymammoet zou minstens 30.000 jaar geleden zijn gestorven.

Trʼondëk Hwëchʼin

Er is pas één keer eerder een complete wolharige babymammoet gevonden: in 2007, in Siberië (Rusland). Haar Canadese soortgenoot was waarschijnlijk een meisje en met 140 centimeter net iets groter dan de Russische vondst.

De baby werd aangetroffen in het territorium van Tr’ondëk Hwëch’in First Nation, een inheemse Canadese stam. Zij mochten de mammoet een naam geven en kozen voor Nun cho ga. Dat betekent ‘groot babydier’ in de Hän-taal. Nun cho ga was nog in opvallend goede staat. Niet alleen haar slurf, maar ook haar nagels, haar en ingewanden zijn goed bewaard gebleven. Zelfs de laatste maaltijd van het mammoetje, gras, zat nog in de maag.

Oermammoet

Toen de oermammoet 3,5 miljoen jaar geleden uit Afrika wegtrok vanwege de droogte daar, kwamen de dieren in steeds koudere klimaten terecht. Om het uit te kunnen houden in die weersomstandigheden kreeg hij langzaamaan een laag wol, die uiteindelijk 10 centimeter dik was. Daaroverheen groeide een buitenlaag van haren die een meter lang konden worden – vandaar de naam wolharige mammoet voor deze dieren. Zo’n 3700 jaar geleden stierf de soort uit door snel veranderend weer.

