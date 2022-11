Waarom ‘klinkt’ een appje met een punt aan het einde bozig?

Op de een of andere manier krijgt een app-berichtje een geïrriteerde toon wanneer er een punt op het einde staat. Hoe kan dit?

Stel, je appt je partner ‘Zullen we straks naar de film gaan?’ en hij stuurt terug: ‘Ja, goed.’ Veel Nederlandstaligen, vooral jongeren, zullen meteen gealarmeerd zijn: waarom is hij of zij nu boos?

Exaptatie

Internettaaldeskundige Lauren Fonteyn heeft daar een verklaring voor. Ze stelt dat de punt, waar je normaal gesproken het einde van de zin mee markeert, in appjes geen functie meer heeft. Waar het berichtje eindigt, eindigt immers ook de zin. Je hoeft daar niet óók nog een punt neer te zetten. Het is dan ook heel gebruikelijk om hem weg te laten. Maar wat als je tóch een punt zet? Volgens Fonteyn gaan lezers dan op zoek naar een andere betekenis, met het idee: als iemand de moeite neemt om zo’n onnodige punt te typen, dan zit daar vast een bedoeling achter. Zo heeft de punt aan het einde van een appje een nieuw doel in het leven gekregen.

Dit proces, waarbij een verschijnsel nutteloos wordt maar dan een mooie functie elders krijgt, heet exaptatie. Het is een term uit de evolutieleer: een voorbeeld is dat veren aanvankelijk dienden voor warmteregulatie, maar inmiddels worden gebruikt om mee te vliegen. In plaats van afdanken een nieuwe bestemming vinden: lekker duurzaam!

