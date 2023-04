China bouwt onderzoeksstation op Antarctica

Een dikke rups op pootjes. Daar doet onderzoeksstation Halley VI, in beheer van de British Antarctic Survey (BAS), aan denken. De basis die is gebouwd op een drijvend ijsplateau in de Weddellzee bestaat uit acht modules die met elkaar zijn verbonden en op stevige, hydraulische poten staan. Daarmee kan het station verder omhoog worden gekrikt als er sprake is van zware sneeuwval. Ook beschikt Halley VI over een soort reuzenski’s aan de onderkant van die poten waarmee wetenschappers de basis kunnen verplaatsen. Tijdens het ontwerpen van de faciliteit schakelde de BAS een kleurenpsycholoog in die de woonkamer zodanig moest inrichten dat onderzoekers de meer dan honderd duistere dagen per jaar konden doorstaan. Verder hebben de tijdelijke bewoners een wekker die het daglicht simuleert, zodat het bioritme niet wordt verstoord én is er in de basis gebruikgemaakt van speciaal houtfineer dat de geur van bomen nabootst. Alles voor een fijn verblijf in de duisternis.