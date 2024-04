Zo werkt cloud seeding

Het is noodweer in Dubai. De Arabische emiraat kampt met de ergste regenval sinds begin van metingen in 1949, maar lijkt dat deels zelf te hebben uitgelokt met cloud seeding. Wat is dat voor een weersbeïnvloedingstechniek?

Dubai behoort tot de tien droogste landen ter wereld. Er valt gemiddeld 200 millimeter regen per jaar en dus maakte het oliestaatje in 2017 omgerekend zo’n 13 miljoen euro vrij voor het Rain Enhancement Research Program. Daarin wordt onderzoek gedaan naar allerlei manieren om meer neerslag te krijgen. Een van die manieren is cloud seeding, waarbij vliegtuigen worden ingezet om wolken te bestrooien. Volgens het meteorologische instituut van Dubai met succes, want de regenval in deze Golfstaten zou jaarlijks met 10 tot 15 procent zijn toegenomen.

Maar nu kampt Dubai met een ander probleem: in één dag is er maar liefst 254 millimeter water gevallen, en dat kan het oliestaatje niet aan. Vluchten van en naar Dubai International Airport, een van de drukste luchthavens ter wereld, zijn geschrapt en snelwegen, metrostations en winkelcentra staan blank.

Wolken bestrooien

Volgens experts is klimaatverandering de boosdoener voor de hevige regenval. Daarnaast had het meteorologische instituut van Dubai in een eerdere verklaring aangegeven dat cloud seeding kon hebben bijgedragen aan de stortregens. Op maandag en dinsdag waren namelijk vliegtuigen opgestegen met chemicaliën.

Later trok Dubai deze verklaring weer terug. En volgens deskundigen is de kans ook klein dat de weersbeïnvloedingstechniek significant heeft bijgedragen aan het noodweer.

Orkanen te lijf

Weersbeïnvloeding blijft overigens niet beperkt tot regenmanipulatie. Al jaren doen wetenschappers onderzoek naar het afzwakken van stormen, cyclonen of orkanen. En de voormalige Amerikaanse president Donald Trump vroeg zich publiekelijk af of je een orkaan niet zou kunnen stoppen door op een strategische plek een atoombom te laten ontploffen. Dat de wind dan grote hoeveelheden radioactieve neerslag over de aarde zou verspreiden, was kennelijk niet in hem opgekomen.

Maar ook sommige wetenschappers komen met vreemde ideeën om een orkaan te lijf te gaan. Zo claimde de Amerikaanse meteoroloog William Gray dat je een orkaan kunt vertragen door schepen in het pad ervan te plaatsen en op het dek van die schepen aardolie te verbranden. Zijn landgenoot, de wapenonderzoeker Robert Dickerson, denkt dat een orkaan kan worden getemperd door hem met krachtige laserpulsen te bestoken.

Onstuimige orkanen en onweerswolken zijn daarvoor zeker nog een maatje te groot. Maar blijft dat zo, of komt er ooit een tijd dat we alle touwtjes van het weer in handen krijgen? Herman Russchenberg, hoofd van het Climate Institute van de Technische Universiteit Delft, zei daar eerder over tegen KIJK: “De atmosfeer is te turbulent om de macht over het weer te verkrijgen. Toeval blijft daardoor altijd een rol spelen, en dat kun je niet beheersen. Wel geloof ik dat de technieken beter worden en dat we stapsgewijs meer te weten komen over hoe we het weer kunnen beïnvloeden. Maar daar zit dus wel een grens aan.”

Beeld: Stringer/Anadolu/ANP