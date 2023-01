“De bacteriën kunnen helpen om nieuwe antibiotica te ontwikkelen”

Nederlandse onderzoekers hebben bacteriën uit een 28.500 jaar oude, bevroren mammoetkeutel weer tot leven weten te wekken. Wij spraken erover met hoogleraar moleculaire biotechnologie Gilles van Wezel.

Wat hebben jullie onderzocht?

Gilles van Wezel is hoogleraar biotechnologie aan de Universiteit Leiden

“We hebben gekeken naar het DNA van microben die bijna 30.000 jaar geleden in de permafrost in Siberië zijn bevroren. In dit geval zaten ze in een stukje poep uit de darm van een vrouwtjesmammoet. De bacteriën (zie de afbeelding bovenaan) bleken gewoon nog in leven te zijn, en hun genen zijn deels anders dan die van hun meest nabije afstammelingen van vandaag de dag.”

Hoe zijn jullie te werk gegaan?

“We hebben een monster van de poep op een voedingsbodem gezet, en daar zijn de bacteriën op gegroeid. De microben komen dan uit een soort megalange winterslaap. Het DNA van die bacteriën hebben we uitgelezen en geanalyseerd.”

Waarom is dit onderzoek zo belangrijk?

“De microben zouden ons kunnen helpen om nieuwe antibiotica te ontwikkelen. Antibioticaresistentie is een enorm probleem en om nieuwe antibiotica te vinden, hebben we bacteriën nodig die we nog niet eerder hebben bekeken en gescreend. We hebben ontdekt dat de stoffen – waaronder antibiotica – die de bacteriën uit het permafrost produceren, anders lijken dan de stoffen van de microben die we vandaag de dag kennen. Dit geeft aan dat bacteriën uit permafrost een goede bron voor nieuwe medicijnen zouden kunnen zijn.”

Wat zijn de vervolgstappen?

“We willen de bacteriën die we nu hebben onderzocht nog verder analyseren. Maar de grote vraag die we vooral willen onderzoeken, is wat de potentie van de permafrost in het algemeen is als bron van nuttige microben.”

Dit korte interview is ook te vinden in KIJK 3/2023, de editie die vanaf 16 februari in de winkel ligt.

Beeld (header): Doris van Bergeijk