De poort naar de hel in Turkmenistan lijkt te sluiten

Al sinds 1971 brandt de Darvazakrater in Turkmenistan, maar nu komt daar een einde aan.

Als je je een toegang tot hel voorstelt, ziet het er misschien wel precies uit als deze brandende krater in Turkmenistan, beter bekend als de Poort naar de Hel. Elk jaar komen er meer dan tienduizend bezoekers op af. Sinds 1971 brandt hier al het vuur dat je van kilometers afstand kon zien, maar nu lijkt de ‘hel’ toch langzaam uit te doven.

Verkeerde berekening

De krater ligt in de Karakumwoestijn van Turkmenistan, naast het dorp Derweze. Een paar Sovjet-ingenieurs dachten in 1971 op die plek olie te kunnen winnen. Maar tijdens het boren stuitten ze op een grote ondergrondse grot gevuld met aardgas. De grond onder de boortoren stortte in en de krater van 60 meter breed, en 30 meter diep ontstond.

Uit angst dat het ontsnapte methaangas zich zou verspreiden en een natuurramp zou veroorzaken, besloten de ingenieurs het gas gecontroleerd in de fik te steken. Ze verwachtten dat het vuur na een paar dagen wel zou doven. Dat bleek verre van waar: bijna 55 jaar later brandt de krater nog steeds, met temperaturen die kunnen oplopen tot ruim 1000 graden Celsius.

Sluiting in zicht

De vlammen van de Poort naar de Hel zijn dus erg populair bij het publiek. Vooral in het donker ziet het er hels uit. Maar dat spectaculaire uitzicht is de laatste tijd een stuk minder indrukwekkend.

Tijdens een recente internationale conferentie over energieontwikkeling in Ashgabat, de hoofdstad van Turkmenistan, maakte Irina Luryeva – directeur van het staatsenergiebedrijf Turkmengaz – bekend dat er drie keer minder vlammen zijn dan voorheen. Waar de gloed ooit van mijlenver zichtbaar was, moet je nu dichtbij komen om het vuur nog goed te zien.

Volgens Turkmengaz lijkt de krater uit zichzelf te doven. Maar het bedrijf draagt daar ook een handje aan bij: ze hebben technieken ingezet om het resterende gas op te vangen via speciale putten, om zo de uitstoot van methaan te verminderen. Hierdoor heeft de krater uiteindelijk geen gassen meer om op te branden. Wanneer de krater helemaal stopt met branden is onduidelijk, maar alle tekenen wijzen erop dat het einde nadert voor de hel op aarde.

Bronnen: Popular Science

Beeld: Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0