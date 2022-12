Daar is hij dan: de B-21 Raider van de USAF

Voor het eerst in iets meer dan dertig jaar krijgt de Amerikaanse luchtmacht een nieuwe bommenwerper. En die is onlangs ein-de-lijk getoond.

Het eerste prototype van de nieuwe B-21 Raider is vorige week uit de hangar in Palmdale, Californië gerold. De Amerikanen werkten jarenlang in het diepste geheim aan het toestel, maar toonden het op 2 december eindelijk aan het grote publiek. Als alles volgens plan verloopt, zal de eerste vlucht van de bommenwerper in 2023 plaatsvinden.

Lees ook:

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. De volgende cookies zijn nodig: Marketing. Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Stealthbommenwerper

Al in 2015 werd bekend dat het Amerikaans defensie-, luchtvaart- en ruimtevaartbedrijf Northrop Grumman de nieuwste bommenwerper voor de US Air Forcezou bouwen. Daarmee versloeg het bedrijf de concurrenten Boeing en Lockheed Martin. Het jaar daarop maakte Northrop bekend hoe dit stealthtoestel zou gaan heten: B-21 Raider. ‘B-21’ omdat het de eerste bommenwerper van de 21ste eeuw is, en Raider is een verwijzing naar de Doolittle Raid in 1942.

De huidige B-2’s, die Northrop Grumman ook bouwde en waarvan de Amerikaanse luchtmacht er 21 had, vliegen alweer ruim veertig jaar rond en zijn dus aan vervanging toe. Aangezien voornamelijk China en Rusland aan een nieuwe generatie luchtdoelraketten, geavanceerde radar en systemen voor elektronische oorlogvoering werken (de zogenoemde anti-access/area denial of A2/AD), was stealth voor het nieuwe toestel uiteraard onmisbaar.

De B-2 Spirit. © US Air Force/Master Sgt Val Gempis

Long Range Strike Bomber

De B-21 Raider is onderdeel van het zogeheten Long Range Strike Bomber program (LRS-B). De geavanceerde zware bommenwerper voor de zeer lange afstand kan zowel conventionele als nucleaire wapens afwerpen. Bovendien zal het toestel, afhankelijk van de missie, ook zonder bemanning missies uitvoeren.

De ontwikkelingsfase van de B-21 zou naar verwachting 21,4 miljard dollar kosten (in 2010 dollars), en het prijskaartje per B-21 zou op 550 miljoen dollar uitkomen; inmiddels is dat gestegen naar bijna 700 miljoen dollar per stuk. Voor dat geld kun je ook een stuk of tien F-35A’s krijgen.

Fronsende specht

Van de buitenkant lijkt de Raider erg veel op zijn voorganger, maar de neus van de nieuwe stealthbommenwerper is rechter en iets langer dan de afhangende neus van de B-2. Verder verschillen de cockpitramen van de B-21 ook van de Spirit. Volgens sommigen lijkt de Raider op een fronsende specht.

De USAF is vooralsnog van plan om honderd B-21’s aan te schaffen. Ze zijn ontworpen om naast de Boeing B-52 Stratofortress (in dienst sinds 1955), de Rockwell B1B Lancer (sinds 1986), en de B-2 Spirit bommenwerpers te opereren. Naarmate er meer B-21’s bijkomen, wordt het aantal oudere toestellen steeds kleiner.

SPECS

Naam B-21 Raider Type stealthbommenwerper Fabrikant Northrop Grumman Lengte 20 meter Spanwijdte 50 meter Hoogte 5 meter Startgewicht 170.000 kilogram Maximumsnelheid 1000 km/uur Bereik 11.000 kilometer Maximumhoogte 15.000 meter

Bronnen: US Air Force, Popular Mechanics

Beeld: Northrop Grumman