Deze langnekdino woog slechts 75 kilo

Massospondylus carinatus werd beschouwd als een kleine dinosaurus voor het Jura, maar het blijkt dat hij een veel kleiner familielid had. Beeld: Nobu Tamura, CC BY 3.0.

Langnekdino’s staan bekend om hun gigantische lichaam. Maar ze waren niet allemaal zo reusachtig. Dit exemplaar woog even zwaar als een mens.

De meeste langnekdino’s wogen tienduizenden kilo’s. Maar er bestonden ook een stuk kleinere exemplaren. Dat blijkt uit een analyse van paleontologen van de University of the Witwatersrand (Zuid-Afrika). Zij ontdekten een bot van een langnekdinosoort die waarschijnlijk slechts 75 kilogram woog. Ze schrijven er over in Royal Society Open Science.

Lees ook:

Toch geen kind

De eerste sauropodomorphen (een diverse groep langnekdino’s) leefden in het Laat-Trias (235 miljoen jaar geleden) en waren kleine omnivoren van ongeveer 10 kilogram. Toen het Jura begon (200 miljoen jaar geleden) gingen ze over op een plantendieet en kregen ze een steeds groter lichaamsgewicht, soms wel tientallen tonnen. Maar er waren ook een soorten die een iets kleinere groeispurt hadden, die wogen zo’n 550 kilogram.

De Zuid-Afrikaanse paleontologen analyseerden een bot die al in 1978 was geclassificeerd als een humerus (opperarmbot) van een onvolwassen Massospondylus carinatus. Maar tijdens de nieuwe analyse kwamen ze erachter dat het bot juist van een volgroeid exemplaar moet zijn geweest, onder andere vanwege het hoge aantal groeisporen. De onderzoekers schatten vervolgens dat de eigenaar van dit kleine bot waarschijnlijk slechts 75 kilogram woog.

De structuur van het bot suggereert dat de dinosaurus volgroeid was toen hij stierf. Beeld: Chapelle et al. 2023.

Duidelijk anders

“Tot nu toe wisten we niet dat vroege sauropodomorphen zo klein konden worden, dus werd aangenomen dat de kleinste skeletten van baby’s waren”, vertelde Kimberley Chapelle, hoofdauteur van de studie, aan het Natural History Museum.

De paleontologen weten nog niet of het geanalyseerde bot afkomstig is van een individu dat representatief is voor de soort, of dat het een vorm van dwerggroei had. Maar omdat een volwassen M. carinatus ongeveer acht keer zoveel woog, is dit bot duidelijk afkomstig van een andere soort.

Om die soort te beschrijven zijn er echter meer botten nodig. En die zijn er nog niet. Maar het is nu wel bekend dat er ook in het Jura kleine sauropodomorphen bestonden. Misschien zijn er nog meer botten die onrecht zijn geclassificeerd als juveniel en een nieuwe beoordeling verdienen.

Veel veelzijdiger

“Deze studie laat zien dat deze dino zelfs kleiner was dan kleine tweebenige herbivoren uit het Jura, zoals de Heterodontosaurus. Dit was absoluut nog niet bekend van sauropodomorphen”, vertelt Femke Holwerda aan KIJK. Holwerda doet ook onderzoek doet naar langnekdino’s en werkt bij het Canadese Royal Tyrell Museum. “Dit bot laat zien dat ze nog veelzijdiger waren dan we al wisten.”

Holwerda is het met de auteurs eens dat dit bot van een volwassen langnekdino was. “Maar de vorm verschilt wel van alle andere sauropodomorphen die we kennen, en ik vraag me af of dit te maken heeft met hoe dit kleinere dier zich bewoog.” Ze hoopt dat er meer materiaal van deze dino wordt gevonden. “Er kunnen dan betere schattingen van zijn grootte worden gemaakt. Maar het bot is al een poosje geleden gevonden, dus de kans daarop is klein.”

Bronnen: Royal Society Open Science, Natural History Museum, IFL Science