‘Dinosauruskoning’ Stan verhuist toch naar museum

Vreugde bij dinosaurusfans. De overblijfselen van T. rex Stan zijn vanaf 2025 toch te zien: in een natuurhistorisch museum in Abu Dhabi.

Het is altijd een beetje spannend wanneer er een bijzonder, (wetenschappelijk) interessant ‘pronkstuk’ verkocht wordt. Regelmatig verdwijnen die objecten namelijk uit het zicht van geïnteresseerden. Ze belanden niet in een onderzoeksinstituut of museum, maar in de woonkamer of (nog erger) de berging van de – vaak anonieme – koper.

Die ‘angst’ was er ook bij de veiling van Stan, een van de grootste en meest complete Tyrannosaurus rex-skeletten tot nu toe gevonden. Maar we kunnen rustig aanhalen, zo blijkt. Vanaf 2025 zal dinosauruskoning Stan namelijk te zien zijn in het natuurhistorisch museum in Abu Dhabi.

Lees ook:

Gigantisch

T. rex Stan leefde pakweg 67 miljoen jaar geleden in het huidige South Dakota. Het was een flinkerd: met een goede vier meter hoog en twaalf meter lang woog de vleesetende dino tijdens zijn leven waarschijnlijk 7 tot 8 ton.

De overblijfselen van Stan ging in oktober 2020 voor een recordverpletterende 31,8 miljoen Amerikaanse dollar (bijna 29 miljoen euro) over de toonbank. Dat is vele malen meer dan veilinghuis Christie’s schatte: ergens tussen de 6 en 8 miljoen dollar.

In het voetlicht

De 188 botten, puntgave schedel en tientallen tanden werden verscheept naar een onbekende plek. Daar bleef hij twee jaar verborgen voor de nieuwsgierige blikken van wetenschappers en dinosaurusliefhebbers. Maar Stan is terug. Volgens het Abu Dhabi Ministerie van Cultuur en Toerisme wordt Stan een van de topstukken in het nieuwe natuurhistorisch museum in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten.

Wetenschappers van over de hele wereld zijn blij dat het bijzondere skelet weer een plekje in het voetlicht krijgt en toegankelijk zal zijn voor geïnteresseerden. Wel moeten we nog even wachten. Als alles volgens plan verloopt, opent het museum, een modern pand van 35.000 vierkante meter, de deuren eind 2025.

Bronnen: National Geographic; Department of Culture and Tourism, Abu Dhabi

Beeld: Department of Culture and Tourism, Abu Dhabi