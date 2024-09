Hoe schadelijk zijn draadloze bluetooth-oortjes? Dit zegt de wetenschap

Op social media waarschuwen influencers over de gevaren van draadloze bluetooth-oortjes. Maar hoe schadelijk zijn ze echt? Onze columnist Ronald Veldhuizen zocht het uit.

“Ik weet dat het gedoe is”, zegt Holistic Hannah op TikTok. Ze ontwart de kabeltjes van haar Apple-oortjes. Draadloze bluetooth-oortjes draagt ze niet meer, omdat het draadloze signaal ook “direct je hersenen instraalt”, diep vanuit je gehoorgang. Met DNA-schade en kanker tot gevolg. “Terug naar bedraad dus, en jullie ook”, sluit ze haar video af.

Stralingsarme oortjes

Talloze fitness- en gezondheidsadviezen op Facebook, TikTok en Instagram herhalen die boodschap de afgelopen jaren. Misschien lijk ik daarom wel de laatste tijd weer méér bedrade oortjes te zien – ik vond het al wat vreemd. Dat vinden fabrikanten niet per se erg. Als consumenten ‘stralingsarme’ oortjes met kabel willen, dan krijgen ze die.

Online kun je zelfs heel erg speciale stralingsarme in-ears kopen: in het oordopje zélf zit helemaal geen elektronica en dus blijft je gehoorgang compleet ‘stralingsvrij’. Het geluid echoot door een buisje dat buiten het oor leidt, waar een speakertje op veilige afstand trilt. Allemaal vooral handig voor het verdienmodel van influencers natuurlijk: met elk angstaanjagend gezondheidsadvies sluiten zich meer volgers aan hun kanalen aan en stroomt er geld binnen.

Brandbrieven en toevaltreffers

Stralingsadepten menen uiteraard dat ze dé wetenschap aan hun zijde hebben. Vaak schrijven of praten ze over een stralingsverbod dat op tafel zou liggen, en valt zelfs een naam als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of de Verenigde Naties (VN). Dat klinkt gewichtig, maar het gaat hier om een desinformatie-wisseltruc: de WHO en de VN hebben zich nooit bezorgd uitgelaten. Wél kregen ze in 2015 een brandbrief van stralingsdruktemakers. Slim: richt je handtekeningverzameling aan belangrijke organisaties en vervolgens kun je heel vaak met dure namen strooien.

Er bestaat overigens onderzoek zat naar straling uit mobiele apparaten. Dat komt steevast uit op een nul-effect. Metingen in menselijke cellen, bevolkingsstudies, noem maar op: af en toe lijkt er een verband tussen straling en celgezondheid, maar bij een tweede blik zijn het toch weer toevalstreffers.

Warme oren

Sowieso is bluetooth-straling van draadloze oortjes heel tam, en niet krachtiger dan één milliwatt. Zodra zulke straling de binnenkant van je gehoorgang bereikt, dringt ze niet dieper de schedel in. Wel warmt ze de cellen daar een beetje op, in het ergste geval met enkele tienden van een graad.

Maar ja: als je je gehoorgang zo graag koel wil houden, kun je er maar beter gewoon frisse wind in laten waaien en helemaal geen oordopjes meer gebruiken. Alleen wil het influencerspubliek dat niet horen natuurlijk.

Ronald Veldhuizen is wetenschapsjournalist en schrijft onder meer voor de Volkskrant. Daarnaast is hij hoofdredacteur van Skepter. In deze column prikt hij elke maand een mythe door.

Deze column staat ook in KIJK 8/2024.

Openingsbeeld: pixdeluxe/Getty Images