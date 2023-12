Emoji doen biodiversiteit tekort

Volgens deze Italiaanse wetenschappers moeten er meer diverse emoji van dieren en planten komen.

Je hebt vast weleens het aapje met de handen voor zijn ogen, mond of oren verstuurd via een appje. En wie weet ook wel het kuikentje dat uit een ei komt, of de hond aan de lijn. Maar, zo betogen biologen in een nieuwe studie in wetenschappelijk tijdschrift iScience, emoji tonen een te beperkt deel van de biodiversiteit.

Bewustzijn vergroten

Om tot deze conclusie te komen, zetten onderzoekers van de Italiaanse National Research Council de verschillende dieren- en natuuremoji op een rijtje. Vervolgens plaatsten ze deze op een fylogenetische boom, een boom die de evolutionaire relaties tussen verschillende soorten organismen laat zien.

© Ficetola et al/iScience/(CC BY-NC-ND 4.0)

Planten, schimmels, ongewervelden en micro-organismen vind je nauwelijks terug op de ‘emoji-boom’. Gewervelden – denk aan zoogdieren, reptielen en vogels – komen veel voor: 76 procent van de dierenemoji representeert deze groep. Gevolgd met 16 procent door geleedpotigen waar onder andere de insecten en kreeftachtigen toe behoren. Weekdieren 4 procent; neteldieren 2 procent; en ringwormen 1 procent.

De biologen zijn niet blij met het vertekende beeld van de biodiversiteit dat de emoji op deze manier creëren. “De afname van biodiversiteit in het echte leven lijkt ver af te staan van de online wereld”, schrijven Stefano Mammola, Mattia Falaschi, en Gentile Francesco Ficetola in hun paper. “Maar in een samenleving waarbij digitaal steeds belangrijker wordt, moeten we niet onderschatten hoe emoji bewustzijn kunnen vergroten en waardering kunnen bevorderen voor de diversiteit van leven op de aarde.”

Unicode Consortium

Maar goed nieuws: de afgelopen jaren is het aantal dierenemoji toegenomen. In 2015 waren er slechts 45, in 2019 waren dit er al 33 meer en vorig jaar steeg het aantal naar 92. Desondanks hebben de Italiaanse biologen het Unicode Consortium aangeschreven. Deze non-profit-organisatie kan nieuwe emoji goedkeuren of een veto geven. Wie weet wordt het dus binnenkort een beestenboel op de app.

Bronnen: iScience, New Atlas