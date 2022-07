Fossielen onthullen hoe panda’s vegetarisch werden

Het is lang een mysterie geweest: als panda’s beren zijn, waarom eten ze dan geen vlees? Fossielen van 6 miljoen jaar oud geven een mogelijk antwoord.

Panda’s eten zo’n 15 uur per dag bamboe. Als ze niet aan het eten zijn, liggen ze vrijwel de hele tijd te slapen. Maar waarom eet deze berensoort eigenlijk bamboe, dat veel armer aan voedingsstoffen is dan het vlees en de vis die alle andere beren op het menu hebben staan? Wetenschappers hebben een fossiel geanalyseerd en denken dat de panda’s van dieet wisselden toen de soort een extra groot polsbot kreeg dat veel lijkt op de valse duim die ze nu hebben. De onderzoekers publiceerden hun vondst in Scientific Reports.

China

Het fossiel is ontdekt in de provincie Yunnan, in het zuidwesten van China. Het gaat niet om de panda die we vandaag kennen, maar om de Ailurarctos, een voorganger van de moderne soort, die is uitgestorven. Het fossiel is tussen de 6 en 7 miljoen jaar oud

De beer had een opvallend groot polsbot, nog groter dan dat van de moderne panda. Het stak uit als een soort ‘valse duim’, waardoor hij ineens dingen vast kon pakken. In de bossen waar hij leefde gebruikte hij deze duim al snel om het bamboe dat overal om hem heen te vinden was vast te pakken en op te eten. De Ailuractos hoefde ineens niet meer alleen op vlees en bessen te leven. Na een tijdje leefde hij vrijwel alleen op bamboe, wat een stuk makkelijker te krijgen was dan een stuk vlees. Bamboe rent immers niet weg als je het probeert op te eten.

Kleiner

De valse duim van de Ailurarctos is een stuk kleiner bij de huidige panda. Dat zou een compromis van de evolutie zijn. Hoewel een grote duim hartstikke handig is om bamboe vast te houden, is het geen pretje om er bij het lopen steeds op te stappen en druk op te zetten. Vandaar dat de huidige panda’s veel kleinere duimpjes hebben overgehouden.

Bronnen: Scientific Reports, phys.org, Reuters

Beeld: Kevin Dooley / Wikimedia Commons