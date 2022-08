Misschien niet de meest urgente vraag om te beantwoorden, maar wel een leuke: vanuit een rijdende trein wordt een pijl afgevuurd op een cowboy. Wordt deze geraakt of niet?

Je kent die vragen wel. Stel, ome Kees uit Tietjerksteradeel stapt om 8:12 in zijn auto en rijdt met gemiddeld 102 kilometer per uur naar zijn vrouw Bep in Appelscha. Hoe laat moet tante Bep dan de piepers opzetten? Ton Horeman (73) heeft ook zo’n raadseltje, maar in dit geval zorgt het voor een verschil van mening met zijn 13-jarige kleinzoon. En dat kunnen we niet hebben.

Hier weten we ook het antwoord op:

Heeft de cowboy mazzel?

De kwestie waar ze niet uitkomen is deze: er rijdt een trein met een snelheid van 100 kilometer per uur. De trein passeert een cowboy die op zijn paard zit. Op de trein staat een indiaan met pijl en boog. Als de trein 10 meter voorbij de cowboy is, schiet de indiaan een pijl met 90 kilometer per uur richting de cowboy. Ton: “We vergeten even dat de snelheid van de pijl vermindert en gaan dus uit van een constante snelheid. Gaat de pijl de cowboy raken of niet? Volgens opa niet. Volgens kleinzoon wel.”

Opa heeft gelijk. De pijl zal namelijk met een snelheid van 10 km/u van de cowboy vandaan vliegen. Om dat te snappen, kijken we naar iemand die in het gangpad naar de achterkant van de trein loopt. Die persoon zal nog steeds met de richting van de trein mee bewegen. Als hij bijvoorbeeld met 5 km/u loopt, en de trein rijdt 100 km/u, dan zal hij een netto-snelheid hebben van 100 – 5 = 95 km/u. Stel nu eens dat die persoon door het gangpad rent met een onwaarschijnlijke snelheid van 90 km/u, bijna zo snel als de trein. Dan zal hij toch nog met 100 – 90 = 10 km/u met de trein mee bewegen. Dat betekent dus dat iemand die langs het spoor staat die rennende persoon van zich af ziet bewegen met 10 km/u. Met die pijl is het net zoiets, alleen beweegt die buiten de trein.

Hij zal dus, ten opzichte van de cowboy, met 100 – 90 = 10 km/u achteruit vliegen. Kortom: die cowboy heeft mazzel.

